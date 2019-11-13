​ضرورت ترسیم الگوی توانمندسازی در کشور/اجازه ندهیم فقر موروثی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش خیرین ستاد توانمندسازی محرومان خراسان شمالی با حضور محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد توانمندسازی مناطق محروم کشور، اعضای هیات امنا و معاونان کمیته امداد، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی، استاندار، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی خراسان شمالی در تهران برگزار شد.

علیرضا عسگریان، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در این همایش با اشاره به ضرورت تسریع در توانمندسازی مردم در مناطق مختلف کشور، گفت: با توجه به پراکندگی فقر در کشور، کمک همه‌جانبه به محرومان در استان‌های مختلف، از توان یک دستگاه یا نهاد خارج است و لازم است تمام دستگاه‌های مسئول و به ویژه خیران در این زمینه نقش مهم خود را ایفا کنند.

وی با تقدیر از مردم نیکوکار به ویژه موسسات خیریه‌ که طی چند سال گذشته در زدودن چهره فقر و توسعه مناطق محروم خراسان شمالی مشارکت داشتند، افزود: اقدامات درخوری در روستاهای دورافتاده خراسان شمالی با حضور مردم و خیران انجام شده است که باید به عنوان الگویی برای دیگر مناطق کشور معرفی شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد بر اهمیت مشارکت فعالان اقتصادی و صنایع کشور در ایفای نقش اجتماعی خود تاکید کرد و ادامه داد: تنها در یک مورد، شرکتی صنعتی ساخت ۵۵۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل فروردین‌ماه در خراسان شمالی را برعهده گرفته است که دیگر صنایع کشور هم باید با جدیت و حساسیت بیشتری در مسایل اجتماعی و فقرزدایی ورود کنند.

محسن رضایی، رئیس ستاد توانمندسازی مناطق محروم کشور نیز در این مراسم با تاکید بر ظرفیت عظیم گروه‌های جهادی در محرومیت‌زدایی از مناطق مختلف کشور، اظهار کرد: گروه‌های جهادی در هر منطقه‌ای که وارد می‌شوند باید از توان جوانان همان و مردم محلی در توسعه منطقه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی بدون رفع مشکل بیکاری امکان‌پذیر نیست، افزود: رفع محرومیت و اشتغال دو بال توسعه مناطق محروم است که در کنار آن باید مسائل مربوط به هزینه‌های درمان و تحصیل و ... ، هم در نظر گرفته شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در بسیاری مناطق محروم باید فرهنگ کار و تلاش و احساس مسئولیت برای اجتماع محلی و خانواده‌ها توسعه یابد زیرا فقیرزدایی مشکلی را حل نمی‌کند و باید تمرکز ما روی توانمندسازی باشد.

رضایی بر ضرورت ترسیم الگوی توانمندسازی در کشور تاکید کرد و گفت: این الگو باید با مشارکت همه خیران و نهادهای حمایتی برنامه‌ریزی شود و چراغ راه ما برای رفع محرومیت باشد.

در ادامه این مراسم، مجید الهی راد، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان اینکه ۵۵ هزار خانوار در خراسان شمالی تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: از این تعداد ۳۲ هزار خانوار در مناطق روستایی و مرزی سکونت دارند که باید با رویکرد تکریم مددجویان، زمینه توانمندسازی آنان فراهم شود.

وی از حضور ۲۳ هزار زن سرپرست خانوار در پوشش خدمات کمیته امداد استان خبر داد و افزود: ۶۵۰۰ دانش‌آموز از خدمات کمیته امداد خراسان شمالی برخوردار هستند که همه تلاش ما این است تا با حمایت مردم نیکوکار، زمینه ادامه تحصیل و توانمندی این فرزندان میهن‌مان را فراهم کنیم و اجازه ندهیم فقر در کشور موروثی شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به حضور ۶۳۰۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان، خاطرنشان کرد: ۲۵ هزار حامی از این فرزندان پشتیبانی می‌کنند که ۱۷ هزار نفر از این حامیان از خارج استان هستند.

الهی راد به وقوع سیل در استان خراسان شمالی در فروردین‌ماه امسال اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر عملیات احداث ۹۸۵ واحد مسکونی تخریب شده در سیل، آغاز شده و همچنین ۱۹۰۰ واحد پس از تعمیر به مددجویان تحویل شده است.

وی از اجرای ۲۳۶۵ طرح اشتغال در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: اعتبارات اشتغال استان امسال به ۱۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته و امیدواریم تعداد طرح‌های اشتغال مددجویان، طبق برنامه‌ریزی کمیته امداد راه‌اندازی شود.