هشت دي در دفاع مقدس

8 دي

1359

ارتفاعات دال نبي در جبهه جنوب آزاد شد .

در يك عمليات نامظم پادگان شهر خرمال عراق به آتش كشيده شده و انبار مهمات اين پادگان منهدم شد يك ستون زرهي پشتيباني ارتش عراق در جبهه مهران بر اثر آتش توپخانه ايران تارو مار و مجبور به عقب نشيني شد .





اهواز زير شديدترين حملات توپخانه و خمپاره اندازهاي دشمن بعثي قرار دارد .

خمپاره اندازهاي دشمن در يك آتشبار وسيع سوسنگرد را مورد هجوم قرار داد .



1360

نبرد سنگيني بين تانكهاي ايراني و عراقي در جبهه گيلانغرب در جريان است .

40 مزدور عراقي در نبرد تن به تن در ساحل روخانه نيسان به هلاكت رسيدند .

محور درگيريهاي بستان به نزديكي پل بيت قاسم كشيده شد .

حملات ايران به هرگينه و سيد صادق عراق گسترش يافت .

عراق يك ساعت بدون وقفه خانه هاي مسكوني آبادان را به توپ بست .

صدام از خلبانان مصري در جنگ ايران استفاده مي كند .

قواي دشمن در جبهه هاي دزفول و شوش هدف آتش توپخانه حملات و حملات چريكي نيروهاي خودي قرار گرفتند .



1361