هشت دي در دفاع مقدس

8 دي
1359
ارتفاعات دال نبي در جبهه جنوب آزاد شد .
در يك عمليات نامظم پادگان شهر خرمال عراق به آتش كشيده شده و انبار مهمات اين پادگان منهدم شد يك ستون زرهي پشتيباني ارتش عراق در جبهه مهران بر اثر آتش توپخانه ايران تارو مار و مجبور به عقب نشيني شد .
اهواز زير شديدترين حملات توپخانه و خمپاره اندازهاي دشمن بعثي قرار دارد .
خمپاره اندازهاي دشمن در يك آتشبار وسيع سوسنگرد را مورد هجوم قرار داد .
1360
نبرد سنگيني بين تانكهاي ايراني و عراقي در جبهه گيلانغرب در جريان است .
40 مزدور عراقي در نبرد تن به تن در ساحل روخانه نيسان به هلاكت رسيدند .
محور درگيريهاي بستان به نزديكي پل بيت قاسم كشيده شد .
حملات ايران به هرگينه و سيد صادق عراق گسترش يافت .
عراق يك ساعت بدون وقفه خانه هاي مسكوني آبادان را به توپ بست .
صدام از خلبانان مصري در جنگ ايران استفاده مي كند .
قواي دشمن در جبهه هاي دزفول و شوش هدف آتش توپخانه حملات و حملات چريكي نيروهاي خودي قرار گرفتند .
1361
محسن رضايي : اسناد زيادي از همكاري كومله و حزب بعث بدست آمده.
تجاوز هوايي دشمن به مناطق عملياتي محرم خنثي شد.
تبادل آتش در دو سوي اروند رود ادامه دارد.
تجاوز هوايي دشمن به مناطق ايلام و باختران با آتش يگانهاي پدافند زميني و هوايي خنثي شد.
روستاهاي جبال يوفل و آبادي فايل از توابع سنندج پاكسازي شد.
1362
ايران در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي شركت نمي كند . ايران علت اين امر را سكوت اين سازمان در برابر جنايات رژيم صدام در ايران اعلام كرده است .
عمليات گشتي هاي عراق در ارتفاعات كودو زير آتش ايران متوقف شد .
نقل و انتقال نيروهاي مزدور بعثي در جبهه غرب با اجراي آتش توپخانه خودي مختل شد .
درگيري ها در جبهه سومار ، قصر شيرين ، تكاب و باويسي ادامه دارد .
در تبادل آتش بين رزمندگان ژاندارمري و دشمن بعثي در اطراف اروند رود ، 7 سنگر اجتماعي و پست ديده باني و 2 خودروي مهندسي مزدوران عراقي منهدم شد و تعدادي از افراد دشمن به هلاكت رسيدند .
1363
شاذلي قليبي ، دبير كل اتحاديه عرب امروز وارد بغداد شد .
رئيس مجلس اخطار كرد كه اگر حمله به نفت كشها ادامه يابد ، ايران تنگه هرمز را مي بندد و در مقابل هر يك كشتي ، يك كشتي را مورد هدف قرار مي دهد .
وابستگان نظامي كشورهاي خارجي از اردوگاههاي اسراي عراقي در گرگان بازديد كردند .
اعضاي اوپك با تشكيل گروه ناظر بر ميزان سهميه توليد و قيمت نفت موافقت كردند .
چهار تن از مسوولان حزب بعث عراق توسط انقلابيون مسلمان عراقي اعدام انقلابي شدند .
1364
طي مراسمي در استاديوم آزادي و با حضور رئيس جمهور ؛ نيروي دوازده هزار نفري بسيجيان از تهران عازم جبهه هاي نبرد شدند .
يك كشتي دانماركي حامل محموله نظامي براي عراق توسط پرسنل نيروي دريايي ايران متوقف شد .
تبادل آتش توپخانه و سلاحهاي سنگين در مناطق جزاير مجنون ، كوشك و طلائيه با شدت ادامه داشت .
با هوشياري پدافند هوايي تجاوز هواپيماي مهاجم عراقي به پيرانشهر دفع شد .
در جبهه مرزي باختران و ايلام 15 موضع جنگ افزار و پست ديده باني دشمن در هم كوبيده و حدود سي تن از نفرات آنان را به هلاكت رسانيد .
بيش از 400 مدرسه ابتدايي در مناطق دهوك و اربيل تعطيل و معلمين آنها اجبارا عازم جبهه شدند .
رايدو مسكو : ادامه جنگ ايران و عراق در همكاريهاي بازرگاني – اقتصادي شوروي و ايران تأثير منفي بسيار دارد .
1365
وليعهد عربستان و شاه حسن ( شاه مراكش ) در نشستي به بررسي جنگ ايران و عراق پرداختند .
آيت الله خامنه اي در پيامي به رابرت موگابه رئيس جنبش عدم تعهد از اين جنبش خواست عراق را به خاطر اعمال غير انساني در حمله به شهرها تحت فشار قرار دهد .
استحكامات دو سپاه عراق در اطراف شهر استراتژيك ابوالخصيب زير آتش شديد ايران قرار گرفت .
ايران يك پارك موتوري دشمن در ساحل خور عبد الله را به آتش كشيد .
خطوط دفاعي عراق در جبهه پيچ انگيزه با آتش ايران متحمل خسارات سنگين و تلفات بسيار شد .
پيشمرگان حزب دموكرات كردستان طي عملياتي به كاخ تابستاني صدام در منطقه اينچ در نزديكي سرتك يورش بردند و تلفات سنگيني به گاردهاي ويژه حفاظت از اين كاخ وارد آوردند .
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