پیراهن اول بر تن بازیکنان ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار تیم های ملی فوتبال عراق و ایران امروز با حضور ناظر و مسولین برگزاری بازی و مدیران دو تیم برگزار شد.

بر این اساس،تیم ملی در دیدار فردا یک دست سفیدپوش خواهد بود. ضمن اینکه عراق هم در این بازی پیراهن سبز را برتن خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه بان تیم ملی ایران در بازی فردا پیراهن زردرنگ بر تن می کند.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ فردا پنجشنبه بازی چهارم مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا را مقابل عراق در شهر امان کشور اردن برگزار می کند.