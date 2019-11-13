برای مدت طولانی در تراکتور خواهم بود/مشکلی با دستیار ایرانی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دنیزلی در حاشیه تمرین امروز تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما در سه بازی، به ویژه در یکی از بازی‌ها، خوب کار نکردیم. در دو بازی شرایط بازگشت را داشتیم که موفق نشدیم.

سرمربی سرخپوشان تبریزی ادامه داد: ما یک سوم بازی‌های لیگ برتر را پشت سر گذاشتیم، اکنون فقط بازی‌های ما نه، بلکه بازی تیم‌های بالای جدول هم برای ما مهم است. هدفمان روز اول هر چه بود، امروز همان هست و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم، این نتایج امکان دارد در سراسر دنیا برای تمامی تیم‌ها رخ دهد.

دنیزلی ادامه داد: ما از ۱۰ بازی، شش بازی در خارج از خانه و چهار بازی داخل خانه بازی کردیم و اگر این چنین به موضوع نگاه کنیم، عملکردمان بد نیست. اگر ابتدای لیگ شکست خورده و سپس پیروز می‌شدیم همه الان خوشحال بودند.

وی تاکید کرد: هواداران خیالشان راحت باشد من به آنان و تیم اعتماد دارم. با آقای زنوزی و آقای صادقیان تمام مسائل تیم را صحبت کرده و برای موفقیتمان تلاش می‌کنیم؛ پس از آخرین بازی هم به هواداران گفته بودم یقین داشته باشید ما به هدف می رسیم. فصل گذشته در لیگ ترکیه، تیم باشاک شهیر تا پنج هفته آخر هشت امتیاز از رقبا جلو بود ولی آخر سر، به هدف نرسید.

دنیزلی ادامه داد: احسان حاج صفی را برای بازی با شهر خودرو در اختیار نداریم، تمریناتمان را ادامه می‌دهیم و هواداران مطمئن باشند که آنان را سربلند و روسفید خواهیم کرد.

وی در خصوص امکان استفاده از دستیار ایرانی گفت: از نظر فکری مشکلی با دستیار ایرانی ندارم. ابتدای فصل به دنبال استفاده از دستیار ایرانی بودیم که نشد. آنالیز را خودمان به همراه یک همکار ایرانی انجام می‌دهیم و تمام بازی‌ها را خودم تماشا می‌کنم.

وی در خصوص حمایت قاطع مالک باشگاه تراکتور از او، بیان کرد: من برای کار کردن طولانی به اینجا آمدم و بنده در دوره طولانی در تراکتور حضور خواهم داشت، قبل از قهرمان کردن تراکتور، جایگاهم در تیم عوض نمی‌شود.

دنیزلی در خصوص حمایت هواداران از او، اظهار کرد: من از هواداران تشکر کرده و سعی خواهیم کرد پرشور ها را به جایگاهی که لایق هستند، برسانیم.