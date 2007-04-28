تازه ترین رسوایی اخلاقی در دولت بوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"راندل توبیاس" رئیس سازمان کمکهای خارجی آمریکا روز گذشته و پس از آن استعفا کرد که شبکه خبری ای بی سی درتماسی با وی درباره یک سرویس اسکورت (همراهان) و مشارکت آن در فحشا و فساد اخلاقی سوالاتی را مطرح کرد.

این شبکه خبری شب گذشته دربیانیه ای اعلام کرد : توبیاس روز پنجشنبه اعتراف کردکه وی ازاین سرویس برای ارائه پیام استفاده کرده نه برای رابطه غیراخلاقی .

شون مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا شب گذشته دربیانیه ای غیرمعمول اعلام کرد که توبیاس به کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اطلاع داده که باید استعفا دهد؛ وی به دلایل شخصی چنین تصمیمی را گرفته است.

توبیاس نیز شب گذشته ازبحث و گفتگو درباره دلایل استعفای خود خودداری کرد.

برپایه گزارش ای بی سی، توبیاس گفت که با این سرویس ارتباط برقرار کرده تا زنان به آپارتمان وی رفته و پیامی را به وی منتقل کنند و اینکه وی با این زنان رابطه جنسی نداشته است.

وی به این شبکه خبری گفت که با شبکه فسادی به نام"زنان آمریکای مرکزی" تماس داشته است؛ چند دقیقه پس ازاعلامیه مک کورمک زندگینامه توبیاس از وب سایت USAID برداشته شد.

رسوایی اخیر دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز رابطه نامشروع " پل ولفوویتز" رئیس بانک جهانی با یکی از زنان کارمند این سازمان بود.