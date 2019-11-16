۲۰۶ هزار هکتار از اراضی خوزستان زیر کشت شلتوک رفتند

کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صدور مجوز برای صادرات برنج حاصل کار جمعی و خصوصاً حمایت و پیگیری استاندار خوزستان است.

وی افزود: همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان به عنوان متولی تنظیم بازار خصوصاً برای محصولات خوراکی از جمله برنج و مواد پروتئینی پیگیر فروش محصولات تولیدی برنج از کشاورزان برنج‌کار خوزستانی است.

چنگلوایی ادامه داد: با توجه به اعلام تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی که تعدادی از آنها خوزستانی هم هستند مبنی بر هماهنگی با خریداران خارجی که آمادگی خود را برای خرید شلتوک داشتند، نسبت به دریافت مجوز صادرات آن هم فقط برای خوزستان اقدام شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان عنوان کرد: صادرات شلتوک از کشور ممنوع بود ولی با توجه به این رغبت تاجران برای صادرات برنج، به وزارت جهاد کشاورزی درخواست صدور مجوز را ارائه و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافقت خود را اعلام کرد.

وی اظهار کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان یک نفر را برای اخذ مجوز صادرات برنج خوزستان به کشور عراق از وزیر کشاورزی این کشور معمول کرده است.

چنگلوایی افزود: در این میان وزیر جهاد کشاورزی نیز نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و درخواست کرده تا شرکت بازرگانی دولتی به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنج سفید کشاورزان را به صورت حمایتی با قیمت هر کیلو هشت هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۶ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان زیر کشت شلتوک رفتند که پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰۰ هزار تُن شلتوک از این سطح برداشت شود.

وی بیان کرد: با وجود تمام پیگیری‌های ذکر شده در نامه‌ای به روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌های مختلف کشور ارسال و اعلام کردیم که در صورت نیاز تاجران، بازرگانان و یا اصناف به برنج تولیدی این استان هماهنگی‌های لازم برای انتقال محصول را انجام می دهیم.

چنگلوایی اظهار داشت: به دستور استاندار خوزستان در شهرهای مختلف کارگروهی با محوریت فرماندار متشکل از نماینده فرمانداری‌ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، تعاون روستایی و جهاد کشاورزی تشکیل شده که هدایت و نظارت لازم بر صادرات برنج را داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ادامه داد: تعدادی کُمباین از استان‌های دیگر وارد خوزستان شده و در حال حاضر جمعا ۸۰۰ دستگاه مشغول برداشت شلتوک تولیدی این استان هستند و تاکنون محصول ۶۷ هزار هکتار از اراضی زیر کشت برداشت شده است.

وی افزود: در جهاد کشاورزی، استاندار خوزستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان با جدیت تمام به دنبال خرید حمایتی محصول برنج از کشاورزان برنج‌کار خوزستانی هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: ضمن مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور در عین حال مجوز صادرات را صرفاً برای برنج تولیدی استان خوزستان دریافت کردیم.

وی در پایان خبر داد: روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته تعدادی از تاجران عراقی در شهر سوسنگرد و هویزه حضور پیدا کردند و برای خرید برنج تولیدی این شهرها ابراز علاقه کردند.