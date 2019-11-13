افتتاح یک پروژه عمرانی ورزشی در فراهان توسط معاون وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر یک روزه جمشید تقی زاده، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ های وزیر ورزش و جوانان به استان مرکزی، ظهر چهارشنبه پروژه زمین چمن مصنوعی روستای امیر آباد از توابع شهرستان فراهان توسط وی مورد بهره برداری قرار گرفت.

براساس این گزارش، این پروژه عمرانی ورزشی به متراژ ۸۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان در مدت زمان شش ماه ساخته شده است.

یادآور می شود امروز کلنگ آغاز عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی روستای سلیم آباد از توابع شهرستان فراهان نیز با حضور تقی زاده، معاون وزیر ورزش و جوانان بر زمین زده شد.

گفتنی است، پیست تارتان استادیوم ۱۵ هزار نفری حضرت امام خمینی(ره) اراک و زمین بولس مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد اراک از دیگر طرح های افتتاحی سفر یک روزه معاون وزیر ورزش به استان مرکزی هستند.