به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جمع معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه طی سخنان مبسوطی با تحلیل شرایط حساس منطقه ای و جهانی اظهار داشت: آمریکا به اشکال گوناگون درصدد است مانع‌ گسترش و تقویت روابط ایران با کشورهای عربی و اسلامی شود.

وی سفرهای پی در پی مقامات آمریکا به منطقه خاورمیانه را در همین چارچوب ارزیابی کرد و افزود : آمریکا با ترفند مضحک "ایران هراسی" تلاش دارد ضمن دامن زدن به رقابت تسلیحاتی همچنان این منطقه استراتژیک را در ناامنی و بحران نگه دارد تا برای حضور نامشروع خود در نزد افکار عمومی توجیه داشته باشد.

وزیر دفاع تصریح کرد: نوع رفتارآمریکا در عراق نیز نشانگر آن است که آمریکایی ها خودشان درصدی از ترور، انفجار و ناامنی را مدیریت می کنند تا علاوه بر استمرار حضور نامشروع شان، زمینه را برای درگیر کردن کشورهای اروپایی در بحران عراق فراهم کرده، بحران عراق را به یک بحران بین المللی تبدیل کنند.

سردار نجار گفت در صورتی که آمریکا در اجرای توطئه های شومی که بدان اشاره گردید موفق شود، منطقه خاورمیانه همچنان در آتش جاه طلبی سرمداران کاخ سفید خواهد سوخت و دود آن مردم و دولت های منطقه را همچنان آزار خواهد داد.

وزیر دفاع، تسلط بر کشورهای عربی - اسلامی و تضعیف حاکمیت ملی و اقتدار کشورهای اسلامی را از اهداف شوم‌ صهیونیست های اشغالگری قدس دانست و تاکید کرد: قدرت، صلابت ، سرمایه و منابع عظیم کشورهای اسلامی باید در خدمت پیشرفت و توسعه ملت های اسلامی و خنثی کردن توطئه دشمنان اسلام و مسلمین قرار گیرد.

وی ادامه داد: بدنبال شکست طرح قدیمی صهیونیست ها مبنی بر گسترش اراضی تحت اشغال خود، تحت عنوان از نیل تا فرات، صهیونیست ها با محوریت و همکاری سردمداران کاخ سفید طرح خطرناک از فرات تا نیل را دنبال می کنند که آن را با حمله به عراق آغاز کردند.

سردار نجار افزود: مقاومت 33 روزه مردم لبنان در برابر هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی ، وحدت مردم فلسطین و نارضایتی مردم عراق از حضور اشغالگران این رویای جدید را نیز به کابوسی بزرگ برای صهیونیست ها تبدیل کرد.

وی، کنار گذاشتن اختلافات ، حفظ هوشیاری، وحدت و همدلی، گسترش مناسبات و همکاری فی مابین تنها راه حل مقابله با توطئه های شوم آمریکا و اسرائیل در منطقه دانست.

وزیر دفاع در پایان اظهار امیدواری کرد در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، با بیداری و هوشیاری همه ملت ها و دولت های اسلامی و عربی شاهد اتحاد و همدلی، اقتدار و آرامش و امنیت و صلح باشیم.