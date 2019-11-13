به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهزاد محمدی اظهار کرد: اگر برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور برنامهریزی نکنیم، برای صنعت ما در چین تصمیمگیری میکنند.
وی افزود: تحولات صنعت پتروشیمی در جهان همواره باید رصد و تلاش شود با نگاهی نو و بلندمدت نوآوری در ذات پتروشیمیها نهادینه شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه رشد کمّی ما مطلوب است، اما رشد کیفی باید بهبود یابد، تاکید کرد: جز توسعه هوشمند و پایدار در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی راهی نداریم و باید با نگاهی هوشمندانه و پویا حرکت کنیم.
محمدی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش باید با هدف کاهش خامفروشی تکمیل شود، گفت: سیاست وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی حرکت به سمت استفاده از خوراک ترکیبی است که این تنوع در خوراک سبب تنوع در محصولات میشود.
وی با تأکید بر نقش تعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکتها تصریح کرد: شرکتهای پتروشیمی باید همسو با تکمیل زنجیره ارزش با جدیت اقدامهای لازم را دنبال کنند تا در آینده با چالشهای مختلف روبهرو نشوند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: گامهای خوبی برای آغاز به کار صندوق خصوصی پروژه و تامین مالی طرحهای پتروشیمی با همکاری بانک تجارت برداشته شده که امید است بهزودی محقق شود.
وی با تاکید بر لزوم توجه به پدافند غیرعامل و تهدیدهای سایبری گفت: شرکتهای پتروشیمی در این زمینه باید اقدامهای لازم را انجام دهند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها میتوانند نقش مهمی در روند توسعه صنایع پتروشیمی ایفا کنند. همکاری با شرکتهای توانمند ایرانی میتواند بسیاری از نیازهای صنعت را تامین کند.
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