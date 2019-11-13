شهرداری ورامین همچنان روی ریل برد/سومین برد پیکان و سایپارقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری شش دیدار در شهرهای تهران، یزد، مشهد، اصفهان، ورامین و اراک پیگیری شد. در حساس ترین بازی هفته تیم شهرداری ورامین موفق شد با شکست تیم شهرداری گنبد تنها تیم بدون شکست مسابقات در پایان هفته پنجم باقی بماند و همچنان در صدر جدول رده بندی باقی بماند.

نتایج دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر والیبال

* پیکان تهران ۳ ـ فولاد سیرجان ایرانیان یک (میزبان: تهران)

* شهداب یزد صفر ـ راهیاب ملل مریوان ۳ (میزبان: یزد)

* پیام خراسان صفر ـ کاله مازندران ۳ (میزبان: مشهد)

* فولاد سپاهان اصفهان۳ ـ خاتم اردکان یک (میزبان: اصفهان)

* شهرداری ورامین ۳ـ شهرداری گنبد صفر (میزبان: ورامین)

* شهروند اراک صفر ـ سایپا تهران ۳ (میزبان: اراک)

* شهرداری ارومیه نیز این هفته استراحت دارد.

پیکان تهران ۳ - فولاد سیرجان ایرانیان یک

تیم پیکان تهران در این بازی با ترکیب مهرداد شیبانی مهر، رضا عابدینی، اسماعیل مسافر، سلیم چپرلی، جواد کریمی، پوریا یلی، محمدرضا موذن و با هدایت محمد ترکاشوند مقابل تیم فولاد سیرجان با ترکیب رحمان داوودی، رسول نجفی، محمد رضی پور، مصطفی عباسلو، حسین امیری، فرامرز بوستانی، رسول شهسواری و با هدایت محمدرضا دامغانی قرار گرفت.

تیم جوان پیکان امروز در خانه میزبان تیم فولاد سیرجان بود. محمد ترکاشوند امروز با پایان محرومیت جواد کریمی و سلیم چپرلی دستش باز بود و با استفاده از این دو بازیکن شرایط بهتری برای کسب پیروزی داشت. تیم پیکان در حالیکه ست اول و دوم را به سود خود به پایان برد اما در ست سوم اسیر بازی خوب فولاد شد تا این ست با برتری شاگردان دامغانی همراه شود. در ادامه پیکان کنترل بازی را در دست گرفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک پیروزی بازی شود و سومین برد خود را رقم بزند.

نتایج ست شماری

* ست نخست: ۲۵ بر ۲۲ به سود پیکان

* ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود پیکان

* ست سوم: ۲۸ بر۲۶ به سود فولاد سیرجان

* ست چهارم: ۲۵ بر ۲۰ به سود پیکان

شهرداری ورامین ۳ - شهرداری گنبد صفر

حساس ترین بازی هفته امروز در ورامین بین دو تیم بدون شکست شهرداری ورامین، مدافع عنوان قهرمانی و شهرداری گنبد برگزار شد و شاگردان عمده غیاثی در شهرداری ورامین موفق شدند با حمایت تماشاگرانش با نتیجه ۳ بر صفر تیم شهرداری گنبد را شکست دهند تا تنها تیم بدون شکست مسابقات در پایان هفته پنجم باقی بمانند. شهرداری ورامین با این پیروزی با ۵ پیروزی و ۱۳ امتیاز صدر نشین جدول رده بندی باقی ماند تا خود را برای روز یکشنبه و بازی مقابل سایپا تهران مهیا کند.

نتایج ست شماری

* ست نخست: ۲۵ بر ۲۱ به سود شهرداری ورامین

* ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود شهرداری ورامین

* ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود شهرداری ورامین

پیام مشهد صفر- کاله مازندران ۳

در بازی مشهد تیم کاله مازندارن موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر از سد پیام در خانه عبور کند تا شاگردان عطایی سومین برد خود و سومین شکست پیام را رقن بزنند.

نتایج ست شماری

* ست نخست: ۲۵ بر ۲۰ به سود کاله

* ست دوم: ۲۵ بر ۱۷ به سود کاله

* ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ به سود کاله

سایپا ۳- شهروند اراک صفر

نارنجی پوشان سایپا امروز موفق شدند پس از کسب دو شکست متوالی در هفته‌های سوم و چهارم مسابقات با شکست تیم شهروند اراک سومین برد خود را در هفته پنجم رقم بزند. تیم شهروند با این شکست با پنج باخت در قعر جدول رده بندی باقی ماند. شاگردان ناصر شهنازی با این برد روز یکشنبه در هفته ششم مسابقات در خانه به استقبال تیم شهرداری ورامین، تنها تیم بدون شکست رقابت‌ها خواهند رفت.

نتایج ست شماری

* ست نخست: ۲۵ بر ۲۱ به سود سایپا

* ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود سایپا

* ست سوم: ۲۵ بر ۱۴ به سود سایپا

هفته ششم مسابقات روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

هفته ششم: یکشنبه ۹۸/۸/۲۶

* شهرداری ارومیه ـ شهداب یزد (میزبان: ارومیه)

* کاله مازندران ـ پیکان تهران (میزبان: آمل)

* راهیاب ملل مریوان ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: مریوان)

* شهرداری گنبد ـ پیام خراسان (میزبان: گنبد)

* خاتم اردکان ـ شهروند اراک (میزبان: اردکان)

* سایپای تهران ـ شهرداری ورامین (میزبان: تهران)

تیم فولاد سیرجان ایرانیان نیز این هفته استراحت دارد.