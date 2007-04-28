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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

/ فناوری ژنتیک / در اقدامی بی نظیر محقق شد ؛

تبدیل سلولهای خونی انسانی به سلول بنیادی سرطان خون

تبدیل سلولهای خونی انسانی به سلول بنیادی سرطان خون

دانشمندان کانادایی در اقدامی بی نظیر موفق به تبدیل سلولهای خونی انسانی به سلولهای بنیادین سرطان خون شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان کانادایی این تکنیک بی سابقه را با هدف بررسی دقیق سلولهای سرطانی در سرطان خون در کشف راههای جدید برای درمان این بیماری ارائه کردند.

به گفته محقق اصلی این پروژه در بیمارستان شاه زاده مارگارت در تورنتو کانادا، محققان از این پس می توانند با استفاده از سلولهای سرطانی و مطالعه ساختار آنها به کشف راههای نوین برای نجات جان انسانها بپردازند.

وی در ادامه گفت: در این فرایند پس از تبدیل سلولهای خونی انسانی به سلولهای بنیادین سرطان خون موسوم به لوکمی، این سلولها به موش های آزمایشگاهی منتقل شده تا به بررسی دقیق انتشار سلولهای سرطانی بپردازند.

بر اساس گزارش کانادیان پرس، دانشمندان امیدوارند در این فرآیند بتوانند سلولهای خونی انسانی را به وسیله نوعی ویروس مهندسی شده آلوده کنند تا به رازهای نهفته در شکل گیری و گسترش سرطان خون دست یابند.

به گفته آنها این ویروس مهندسی شده حامل یکی از عوامل ژنتیکی منتهی شونده به سرطان خون است.

کد مطلب 477167

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