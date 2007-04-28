خدمات رسانی اتوبوسرانی به بازدیدکنندگان بیستمین نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (12 الی 22 اردیبهشت) در محل مصلی امام خمینی (ره)، نسبت به راه اندازی سرویس های ویژه در این ایام از ساعت 10 تا 23 از میادین انقلاب اسلامی، آزادی، امام حسین (ع)، رسالت، صنعت، دپوی شرق، فلکه سوم تهرانپارس، به سمت محل برگزاری نمایشگاه اقدام کرده است.

همچنین در این زمینه نسبت به تقویت خطوط منتهی به ایستگاه های مترو صادقیه، امام حسین (ع) ، شهر ری، حقانی، هفتم تیر، شهید بهشتی و علم و صنعت نیز اقدام شده است تا شهروندانی که قصد استفاده از خدمات مترو برای عزیمت به نمایشگاه را دارند به موقع از این خدمات استفاده کنند.

اتوبوس های شرکت واحد در پارکینگ های ضلع جنوب شرقی داخل مصلی برای مقاصد جنوبی و شرق و ضلع شمال غربی داخل مصلی برای مقاصد شمال غرب و غرب به منظور بازگشت شهروندان به مبادی اولیه آماده خدمات رسانی است.