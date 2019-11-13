۲ درصد از زرشک و عناب خراسان جنوبی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی بعداز ظهر چهارشنبه در میز ملی توسعه صادرات سه محصول زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۳۵۰ تن زعفران و شش هزار تن عناب کشور در خراسان جنوبی تولید می شود.

شهرکی با بیان اینکه کمتر از دو زرشک و عناب خراسان جنوبی صادر می شود، گفت: در محصول زعفران بالای ۷۰ درصد صادرات را داریم.

وی اظهار کرد: برخی منابع معدنی منحصر به فرد مانند منیزیت، زغال سنگ و طلا در خراسان جنوبی وجود دارد که این محصولات می تواند به توسعه استراتژیک کشور کمک کند.

شهرکی خواستار نگاه تخصصی به بازارهای خارجی محصولات استراتژیک استان شد و افزود: تاکنون حمایت هایی از فرآوری محصولات شده اما نیازمند همکاری بیشتری هستیم.

تولید ۷ هزار تن زرشک خشک در قاین

فرماندار قاین‌ هم در این جلسه با بیان اینکه هفت هزار تن زرشک خشک و ۲۲ تن زعفران خراسان جنوبی در قاین تولید می شود، اظهار کرد: همچنین سه واحد فرآوری در حوزه بسته بندی و تولید نوشیدنی این محصولات در قاین فعالیت می کند.

محمد کریمی با بیان اینکه میزگرد دوم با حضور آستان قدس برگزار شود تا در حوزه فرآوری زعفران سرمایه گذاری کند، اظهار کرد: برای توسعه شرق کشور باید نهادهای سرمایه گذاری را به سمت خراسان جنوبی و رضوی متمایل کنیم.

عباس نژاد، نماینده اتحادیه زعفران کاران خراسان جنوبی بیان کرد: زعفران کاران در زمان برداشت محصول مشکلات زیادی را متحمل می شوند اما سود آن به جیب دلال می رود.

وی ادامه داد: تسهیلاتی به زعفران کار داده نمی شود تا بتواند محصولاتش را نگهداری کرده و در زمان دیگری به فروش برساند که می طلبد این امر مورد توجه قرار گیرد.