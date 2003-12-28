تلاش هنرمندان به منظور كمك رساني به آسيب ديدگان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد در پي وقوع زلزله درشهرستان بم ، هنرمندان تئاتر با حضور در پايگاه هاي سازمان انتقال خون نسبت به اداي سهم خود در اين فاجعه ملي اقدام خواهند كرد .

همچنين هنرمندان و نمايشگراني كه آثارشان در تالار هاي مجموعه تئاتر شهر سنگلج و هنر برروي صحنه است ، در آمد حاصل از اجراي خود در روز دوشنبه 8 دي ماه را به زلزله زدگان بم اختصاص داده اند .

از سويي ديگر طبق اعلام مركز هنرهاي نمايشي ، مراسم تعزيه خواني ، شهادت حضرت ابولفضل العباس ( ع) به مدت دوروز درروزهاي 7 و 8 دي ماه راس ساعت 3 بعد از ظهر در فضاي باز تئاتر شهر بر پا مي شود در حالي كه نمايندگي ستاد جمع آوري كمك هاي مردمي از سوي كميته امام خميني در محل ياد شد ه مستقراست .

از ديگر اقداماتي كه توسط گروه هاي تئاتر كشور انجام مي شود اجراي يك نمايش به مدت دو روز به نفع آسيب ديدگان در تالار نو توسط گروه كوچ است .

گفتني است تمامي سالن هاي تالار هاي تحت پوشش مركز هنرهاي نمايشي و انجمن نمايش كشور امروز به پاس احترام به عزاي عمومي تعطيل است .

همچنين تاكنون انجمن صنفي تهيه كنندگان سينماي مستند ، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي ، انجمن سينماي جوانان ايران و خانه سينماگران جوان د ربيانه هاي جداگانه اي ضمن ابراز همدردي با بازماندگان خانواده هاي داغدار ، اظهار اميد واري كرده اند تا بتواننند با ثبت و ضبط دقايق اين رخداد هولناك و ياري رساني گسترده پس از آن ، روحيه توانمند مردم ايران را به جهانيان نشان دهند .

در همين زمينه معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در بيانيه اي اعلام كرده است : هنرمندان به عنوان يكي از حساس ترين اقشار فرهيخته ملت د رراه مرهم نهادن به آلام و اندوه فراوان بازماندگان و آسيب ديدگان اين فاجعه ملي پيشقدم شده و گروهي از موسيقي دانان ، نوازندگان ، خوانندگان موسيقي سنتي ، پاپ ، كلاسيك و ... اعلام آمادگي كردند تا در برگزاري كنسرتي همسو با خير انديشان و نيكو كاران ايراني ساز ها و نواهاي انساني خود را هماهنگ با يكديگر به صدا در اورند .

به همين منظور ستادي به دبيري رئيس مركز موسيقي ، رئيس حوزهخ نظارت و ارزشيابي و روابط عمومي مركز موسيقي در مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شده و تاكنون هنرمندان گروهايي همانند اركستر موسيقي ملي ايران ، اركستر سمفونيك تهران ، گروه شهنوازي به سرپرستي داريوش پير نياكان ، اركستر مجلسي رودكي به رهبري لوريس چكناوريان ، كامكارها ، خشايار اعتمادي ف محمد نوري ، جلال ذوالفنون ، بهنام ابطحي ، كيهان كلهر ، كيخسرو پور ناظري و محمد اصفهاني آمادگي خود را جهت هرنوع كمك و همياري به اين ستاد اعلام كرده اند .

تمام اينها در حالي است كه روزنامه نگاران ، نويسندگان و جمعي از اهالي سينما ، تئاتر و موسيقي كشور نيز در روز سه شنبه 9 دي به منظور كمك رساني به زلزله زدگان د رسينما قدس گرد هم خواهند آمد . از جمله شركت كنندگان دراين گرد هم آيي مي توان به افرادي همچون ، بهرام بيضايي ، محمود دولت آبادي ، اكبر رادي ، احمد رضا احمدي ، نيكي كريمي ، جعفر پناهي ، محمد محمد علي ، سيمين بهبهاني، مديا كاشيگر و محمد علي سپانلو اشاره كرد .

شايان ذكر است گالري سيحون نيز با انجام يك فراخوان از هنرمندان تجسمي كشور د رخواست كرده است تا از روز 10 الي 20 دي در صورت تمايل به شركت در حراج خيريه اين گالري به نفع زلزله زدگان بم آثار خود را به مديريت آن تحويل دهند .