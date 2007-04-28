نگاهی به تاریخچه ساختمان شورای عالی اسلامی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، طی این طرح ساختمان وزارت صنعت و تجارت فلسطین در سال 2003 به یکی از ثروتمندان یهودی آمریکایی به ملبغ 20 میلیون دلار فروخته شد. همچنین آنها پس از مصادره ساختمان شورای عالی اسلامی و اطراف آن، قصد دارند تا آن را به عمارت و آپارتمانی مجلل در چارچوب یهودی سازی قدس تبدیل کنند که در آن ثروتمندان یهودی آمریکایی و اروپایی تشریک مساعی می کنند.

ساختمان شورای عالی اسلامی طی 11 ماه در سال 1929 در نزدیکی قبرستان مأمن الله ساخته شد، قبرستانی که مدفن علماء، اندیشمندان، مورخان و رهبران سپاههای مسلمان در کشورهای اسلامی است. این ساختمان و قبرستان پس از سال 1948 به سیطره اسرائیل در آمد، بخشی از قبرستان به بوستانی برای بزهکاران و افراد مبتذل یهودی تبدیل شد و بخش دیگر برای ایستگاه اتومبیل و همچنین ساختمان "موزه تسامح" یهودیان تبدیل خواهد شد .

کسی که فکر طرح ساختمان شورای عالی اسلامی را ارائه کرد، حاج امین الحسینی سخنگوی شورای عالی اسلامی بود که خواست ساختمان بر اساس شیوه معماری اسلامی ساخته شود. در آن زمان جنبش صهیونیست به پویایی یهودیان با حمایت از بریتانیا اقدام می کرد. از این رو ثروتمندان یهودی هتل "ملک داوود" را در غرب قدس ساختند و حاج امین سخنگوی شورای عالی اسلامی هتلی با ویژگی اسلام ساخت و این منطقه به منطقه تجاری مهمی در قدس شامل بانکها، دفاتر حکومتی، بیمارستانهای دولتی و دامپزشکی تبدیل شد.

اما ساختمان شورای عالی اسلامی در دسامبر سال 1929 به پایان رسید و با حروف برجسته به ادامه و حفاظت از هویت دینی و ملی مسلمانان تأکید داشت . معماری این ساختمان به معماری اسلامی شباهت بسیاری داشت و یکی از مهمترین ساختمانها در شهر قدس بوده که توسط سیاستمداران و رهبران دینی افتتاح شد.

این ساختمان 4 طبقه و 140 اتاق و 3 ردیف پله داشت. تهویه مرکزی در ایام تابستان، آشپزخانه بسیار مجهز و همچنین امکانات رفاهی دیگر که آن را به قصر قرمز در اسپانیا شبیه می کرد.

طبقه اول این ساختمان دارای سقفی قوسی شکل بود و فضای داخلی آن با فرشهای گرانقیمت و نایاب مفروش می شد و شکل خارجی آن با پنجره های زیبا و سنگهای منقش تزئین شده بود.

اما اشغالگران بریتانیا در سال 1936 آن را اشغال کردند و به مقر حکومتی تبدیل نمودند تا اینکه مؤسسه اسرائیلی بر آن سیطره یافت و از 59 سال پیش به منظور یهودی سازی قدس در سیطره اسرائیل در آمد.

این در حالی است که در ادامه فعالیتهای اسرائیل به منظور یهودی سازی قدس یکشنبه 2 اردیبهشت ماه رژیم اشغالگر اسرائیل به تخریب شاهکارهای هنر معماری و آثار تمدنی و اسلامی در ساختمان شورای عالی اسلامی شهر قدس پرداخت.

بخشهای جنوبی و غربی ساختمان و سپس اتاقهای داخلی آن ویران شد که نیروهای اشغالگر اسرائیل قصد ساختن آپارتمانهای شیک و مجلل را در این منطقه دارند.

آپارتمانهایی که قرار است ساخته شود، چند طبقه بیشتر از ساختمان شورای عالی اسلامی و با معماری جدید غربی که از معماری باستانی و اسلامی فاصله دارد، خواهد بود تا جائیکه ساختمان در نهایت به عمارتی برای گروهی از ثروتمندان یهودی جهان اعم از آمریکائیها و اروپائیها که در طرح یهودی سازی قدس سرمایه گذاری کرده اند، تبدیل خواهد شد .