تدوین "ماه قرمز" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتمام فیلمبرداری "ماه قرمز" در اوایل فروردین ماه در شهرک سینمایی دفاع مقدس، شهرام مکری و دستیارش محمد کریمی تدوین فیلم را در استودیو ورا هنر شروع کردند. مکری تجربه همکاری با ابراهیمی فر را در ساخت فیلم "سه راه حل برای یک مسئله" در کارنامه دارد.

"ماه قرمز" اثری در ژانر دفاع مقدس است که بر اساس فیلمنامه ای از رضا مقصودی ساخته شده است. فیلم روایتگر زندگی نوجوانی به نام نوید است که وظیفه رساندن آمبولانس اهدایی اهالی روستای محل زندگی خود را به جبهه بر عهده می گیرد و طی حوادثی در منطقه جنگی به بلوغ می رسد.

حسن پورشیرازی، علیرضا مهابادی ، کورش سلیمانی و حسین فلاح بازیگران "ماه قرمز"، مهدی جعفری مدیر فیلمبرداری، علی مربی طراح صحنه و لباس، فرامرز منطقی صدابردار، بهروز شعیبی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و مهدی کریمی تهیه کننده آن هستند.