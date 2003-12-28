ورزش دوستان شيرازي را براي حضور در بازي روز جمعه دعوت مي كنم

خليل صالحي مديرعامل باشگاه برق شيراز درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" افزود: تمامي بازيكنان وپرسنل باشگاه برق شيرازآماده اند تابا حضورفعال در برنامه هاي اعلام شده ازسوي اداره كل تربيت بدني استان وهيات فوتبال فارس درمراكز دريافت كمكهاي نقدي و غيرنقدي حضورپيدا كرده ودراين امرخطير حضور داشته باشند.

وي درادامه خاطرنشان كرد: بازيكنان ومسوولان باشگاه برق شيرازعلاوه برپرداخت يك روزازحقوق خود به اين امرانساندوستانه درمراكزخونگيري نيزحاضر شدند تا قدم كوچكي براي كمك به هموطنان خود برداشته باشند.

صالحي درپايان افزود: ازمردم ورزشدوست وخيرخواه استان فارس مي خواهم باحضوردربازي روزجمعه تيم برق مقابل فجرشهيد سپاسي واهداء كمكهاي مالي دين خود را همچون گذشته اداكرده ودراين شرايط غم انگيز تسكيني برآلام مردم داغديده بم باشند.