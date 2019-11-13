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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۹:۵۲

مدیر آبفای دزفول عنوان کرد:

لزوم تدوین طرح مطالعاتی جمع آوری آب های سطحی دزفول

لزوم تدوین طرح مطالعاتی جمع آوری آب های سطحی دزفول

دزفول- مدیر آبفای منطقه دزفول گفت: شهرداری دزفول برای جلوگیری از بروز خسارت به سیستم های فاضلاب شهری نسبت به تدوین یک طرح مطالعاتی برای هدایت و جمع آوری آبهای سطحی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال الدین برفر ظهر امروز چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: انجام مطالعات شبکه هدایت و جمع آوری آب های سطحی توسط شهرداری به منظور جلوگیری از آبگرفتگی معابر و تخریب تأسیسات و تجهیزات و شبکه های فاضلاب شهری و جلوگیری از ایجاد خسارت به شهروندان ضروری است.

وی افزود: با توجه به آغاز فصل بارندگی و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی های شدید معابر باید مطالعات و عملیات اجرایی مذکور هر چه زودتر تعیین تکلیف شده و خاتمه یابد.

وی عنوان کرد: شورای شهر باید این موضوع را به شهرداری تحمیل کند؛ زیرا هر سال با توسعه فضای شهری با هرگونه بارندگی اوضاع پیچیده تر شده و خساراتی به شهروندان وارد می شود.

رئیس امورعشایر شهرستان دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: بر اساس آخرین سرشماری جامعه عشایری که هر ۱۰ سال یک بار انجام می شود جمعیت جامعه عشایر دزفول ۳۲ هزار و ۹۰۰ نفر ثبت شده است.

محسن پورفرخی آمار مذکور را مربوط به ۱۰ سال پیش برشمرد و افزود: جدیدترین آمار نیز در سال جاری اعلام خواهد شد. سال گذشته موفق به آمار و اطلاعات جامعه عشایری دزفول در سیستم مرکز آمار ایران شدیم.

رئیس امور عشایر شهرستان دزفول با اشاره به جابجایی یک‌صد خانوار عشایری به نقاط امن در سیلاب فروردین ماه، عنوان کرد: عشایری که در بستر رودخانه حضور دارند در مواقع بحران برای جابجا شدن مقاومت می کنند و اگر همکاری دستگاه قضا و سایر دستگاه ها نباشد این امر امکانپذیر نیست.

پورفرخی اضافه کرد: در راستای مقابله با هرگونه تلفات دامی و جانی عشایر در صورت بروز سیلاب در سال جاری نقاط امنی در نظر گرفته شده و تمهیدات لازم نیز اندیشیده شده است.

کد مطلب 4771821

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