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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۲۰:۱۸

مهدی خواجوند:

برای محرومیت کالدرون درخواست تجدید نظرخواهی ویژه کرده‌ایم

برای محرومیت کالدرون درخواست تجدید نظرخواهی ویژه کرده‌ایم

باشگاه پرسپولیس برای محرومیت سرمربی تیم فوتبال این باشگاه درخواست تجدید نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: حکم صادره در ارتباط با آقای کالدرون با توجه به مندرجات پرونده برای ما قابل قبول نبود و بر همین اساس با توجه به اختیارات حاصل از آیین نامه انضباطی، نسبت به تجدید نظر خواهی ویژه اقدام کردیم.

مهدی خواجوند در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: در خصوص محرومیت آقای کالدرون، سرمربی محترم تیم، با توجه به دادنامه صادره و توضیحات مندرج و از طرفی توجه به اظهارات ایشان و مصاحبه های که صورت گرفته است، حکم محرومیت باعث قانع شدن افکار عمومی و باشگاه پرسپولیس نشد. بر این اساس با توجه به اختیارات حاصل از آیین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، نسبت به تجدیدنظرخواهی ویژه از حکم کمیته انضباطی و ثبت آن به تاریخ 20 آبان اقدام شد.

وی درباره اقدام باشگاه درباره پرونده ماریو بودیمیر ادامه داد: در این ارتباط با توجه به مهلت تعیین شده از سوی فیفا، قبل از پایان زمان مقرر، لایحه دفاعیه باشگاه ارسال شد.

کد مطلب 4771835
رضا خسروي

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