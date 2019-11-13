به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: حکم صادره در ارتباط با آقای کالدرون با توجه به مندرجات پرونده برای ما قابل قبول نبود و بر همین اساس با توجه به اختیارات حاصل از آیین نامه انضباطی، نسبت به تجدید نظر خواهی ویژه اقدام کردیم.

مهدی خواجوند در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: در خصوص محرومیت آقای کالدرون، سرمربی محترم تیم، با توجه به دادنامه صادره و توضیحات مندرج و از طرفی توجه به اظهارات ایشان و مصاحبه های که صورت گرفته است، حکم محرومیت باعث قانع شدن افکار عمومی و باشگاه پرسپولیس نشد. بر این اساس با توجه به اختیارات حاصل از آیین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، نسبت به تجدیدنظرخواهی ویژه از حکم کمیته انضباطی و ثبت آن به تاریخ 20 آبان اقدام شد.

وی درباره اقدام باشگاه درباره پرونده ماریو بودیمیر ادامه داد: در این ارتباط با توجه به مهلت تعیین شده از سوی فیفا، قبل از پایان زمان مقرر، لایحه دفاعیه باشگاه ارسال شد.