وام ارزی خرید تجهیزات به دانشگاهها اختصاص می یابد / حقوق پایین کارکنان وزارت علوم بدنه کارشناسی این وزارتخانه را تضعیف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد مهدی زاهدی شب گذشته در جمع اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با بیان این مطلب افزود : برای ارائه مسائل دانشگاه خلیج فارس در هیئت ممیزه مرکزی باید مصلحت را در نظر گرفت. بررسی خواهد شد و اگر مصلحت بر این بود به طور حتم مسائل این دانشگاه در هیئت ممیزه مرکزی بررسی می شود در غیر این صورت همانند گذشته در هیئت ممیزه دانشگاه شیراز موارد موجود در این دانشگاه ارائه خواهد شد.

وی گفت : وزارت علوم در دولت نهم تصمیم گرفته است به راحتی مجوز انتشار مجله علمی را صادر نکند چون نمی خواهیم علم را خدشه دار کنیم. دانشگاه خلیج فارس بوشهر با توجه به وضعیت کادر هیئت علمی بعید است بتواند مجوز نشریه علمی را دریافت کند. تنها با همکاری دانشگاههای دیگر می توانید از این امتیاز برخوردار شوید.

وزیر علوم با اشاره به تدوین آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی افزود : در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی نقش ISI را کمرنگ کرده ایم و ISC مدنظر قرار می دهیم.

وی در مورد بودجه پژوهشی دانشگاه ها گفت : در بودجه پژوهشی دانشگاهها تحول ایجاد شده است و این بستگی به دانشگاهها دارد چگونه هزینه کنند. دانشگاهها می توانند با این بودجه تجهیزات را خریداری کنند یا گرنت اعطا کنند. این موارد وابسته به تصمیمات دانشگاه است و ارتباطی به وزارت علوم ندارد.

محمد مهدی زاهدی به تاثیر معدل و نمرات دروس کارشناسی برای جذب اعضای هیئت علمی در برخی دانشگاهها انتقاد کرد و گفت : توجه به معدل و نمرات دوره های مختلف تحصیلی برای جذب اعضای هیئت علمی در برخی دانشگاههای برخوردار که اعضای هیئت علمی کافی و کاملی دارند، مشکل چندانی ایجاد نمی کند اما در دانشگاههای در حال توسعه مثل خلیج فارس بوشهر صحیح نیست این شیوه اعمال شود.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه وزارت علوم کاملا با برنامه است و تمامی معاونان این وزارتخانه برنامه های خود را ارائه می دهند تا به تصویب نهایی برسد، گفت : تا 50 درصد طرح هایی که در وزارت علوم تدوین شده اجرایی شده و سایر طرح های نیز در دست اجراست.

محمد مهدی زاهدی با اشاره به حقوق کارکنان ستادی وزارت علوم و دانشگاهها گفت : حقوق کارکنان وزارت علوم از تمامی ارگانها و وزارتخانه ها پایین تر است اما وضعیت کارکنان دانشگاهها نسبت به کارکنان حوزه ستادی بهتر است اما مطلوب نیست.

وی تصریح کرد : حقوق پایین کارکنان حوزه ستادی وزارت علوم سبب شده بدنه کارشناسی این وزارت ضعیف شود که امیدواریم دولت تمهیداتی بیندیشد و مشکل کارکنان وزارت علوم را رفع کند.

وزیر علوم در مورد مشکل مسکن کارکنان دانشگاهها گفت : کارکنان و اعضای هیئت علمی می توانند تعاونی مسکن تشکیل دهند و از امکاناتی که قرار است توسط وزارت مسکن به تعاونی های مسکن ارائه شود استفاده کنند. وزارت مسکن موظف شده یک میلیون مسکن در سال بسازد تا مشکل مسکن هموطنان به خصوص جوانان مرتفع شود.