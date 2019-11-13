۹۵۰۰ نفر از جمعیت رفسنجان و انار مبتلا به دیابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالیزاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دیابت اظهار داشت: شعار امسال هفته دیابت از ۱۹ تا ۲۵ آبان ماه، «از خانواده خود حفاظت کنید» می باشد.
وی با بیان اینکه دیابت بیماری خاموشی است که اثرات آن عمده دستگاههای بدن را درگیر میکند، تصریح کرد: پیشگیری در دیابت امری مهم است و تغذیه مناسب، تحرک و فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل برای پیشگیری از دیابت دارای اهمیت هستند.
وی با برشمردن عوارض بیماری دیابت گفت: بیماریهای قلب عروقی و مغزی، مشکلات بینایی، زخم اندامها، نارسایی کلیه و... را از عوارض مهم دیابت هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی رفسنجان افزود: بیش از ۴۲۵ میلیون نفر از افراد سنین ۲۰ تا ۷۹ سال در دنیا مبتلا به دیابت هستند که رسیدن این رقم تا پایان سال به ۵۰۰ میلیون نفر پیشبینی میشود.
جمالی زاده با بیان این مطلب که ۱۱ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال در کشورمان مبتلا به دیابت هستند، تصریح کرد: حداقل ۲۵ درصد این افراد از بیماری خود اطلاع ندارند و ۴۰ درصد دیابتیها در کشور تحت مراقبت کامل هستند و بیش از نیمی از دیابتیها بهطور صحیح قند خود را کنترل نمیکنند.
جمالیزاده بیان کرد: در مرکز کهورت رفسنجان جمعیت ۱۰ هزار نفری افراد ۳۵ تا ۷۰ سال مورد مطالعه قرار گرفتند که ۱۹.۴ درصد دیابت داشتند و از بیماری خود اطلاع داشتند و ۱۱ درصد جمعیتی بودند که در مرز دیابت بودند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان تصریح کرد: کلیه افراد بالای ۳۰ سال در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دارای پرونده سلامت الکترونیک هستند.
جمالی زاده عنوان کرد: ۱۶۰ هزار نفر جمعیت بالای ۳۰ در شهرستانهای رفسنجان و انار هستند که ۹۶ هزار و ۷۰۰ نفر از نظر بیماری قند و دیابت بررسی شدند که در مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ نفر مبتلا به دیابت بودند.
وی ابراز داشت: در کلینیک دیابت در بیمارستان علیبن ابیطالب(ع) بیش از ۶ هزار و ۲۵۰ نفر پرونده فعال دارند و توسط پزشکان متخصص خدمات میگیرند و باید گفت بیش از ۶۰ درصد بیماران دیابتی در رفسنجان کنترل مطلوبی بر بیماری خود ندارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ادامه اظهار کرد: تیم سیار کنترل دیابت توسط اتوبوس دیابت در جاهای مختلف مستقر میشود و قند افراد را چک میکند که از دو هزار و ۹۰۰ مراجعهکننده ۳۷ نفر شناسایی شدند که مبتلا به دیابت هستند.
جمالی زاده افزود: مهمترین علت مرگ و میر در جمعیت رفسنجان بیماریها قلبی عروقی اعم از سکتههای قلبی و مغزی است که دیابت از علایم اصلی این بیماریها است.
رئیس مرکز بهداشت رفسنجان با بیان اینکه دیابت سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکند، خاطرنشان کرد: مصرف به اندازه از تمام گروههای غذایی و فعالیت مستمر بدنی از عواملی است که میتواند در کاهش دیابت تأثیر داشته باشد.
جمالی زاده یادآور شد: برخی عوارض بیماری دیابت غیرقابل اجتناب است و زمینه ارثی هم درصدی در دیابت اثرگذار است که از بدو تولد بایستی مراقبت و پیشگیری شروع شود.
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