فکر می کنم یک پنالتی برای سایپا کم گرفتم / فدراسیون باید پاسخ کربکندی را بدهد

علی خسروی درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: دیدارتیم های ذوب آهن اصفهان و سایپا خوشبختانه و یا متاسفانه سه صحنه حساس بیشتر نداشت که فکر می کنم در هر سه مورد تصمیم خوبی گرفتم.

وی در ادامه تصریح کرد: در نیمه اول این دیدار، دروازه بان ذوب آهن در یک صحنه مانع از حرکت مهاجم سایپا شد و من دستور به ادامه بازی دادم. البته من این صحنه را پس از بازی از طریق تلویزیون مرور کردم و فکر می کنم می توانستم برای تیم سایپا اعلام ضربه پنالتی کنم.

خسروی گفت: در پنالتی اول به عقیده من مدافع ذوب آهن توپ را با دست زد و مانع از حرکت بازیکن سایپا شد. در خصوص پنالتی دوم هم بی هیچ تردیدی باید بگویم بر روی مهاجم سایپا خطا اتفاق افتاد.

داور باسابقه فوتبال کشورمان در ادامه افزود: من همواره از انتقاد استقبال کرده ام و فکر می کنم اگر انتقاد نباشد، پیشرفتی هم در کار نخواهد بود اما انتقاد باید سازنده باشد. داوران کشور چنانچه با انتقاد سازنده روبه رو باشند پیشرفت می کنند در غیراین صورت، موفقیتی حاصل نخواهد شد.

خسروی در پایان درخصوص اظهارات کربکندی مبنی بر اینکه با قضاوت کردن او مخالف است، گفت: این موضوعی نیست که من بخواهم پاسخگو باشم. دراین خصوص فدراسیون باید نظر بدهد و من خود را وارد این مسائل نمی کنم.