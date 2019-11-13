امسال ۱۵ هزار نفر از یزد به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زارع کمالی روز چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم یزد به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از کاروان های راهیان نور اظهار داشت: اشتیاق بسیاری به ویژه از سوی جوانان و نوجوانان برای سفر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس وجود دارد.

وی با بیان اینکه امسال ۱۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم ولایتمدار این استان به مناطق عملیاتی هشت‌ سال دفاع‌ مقدس اعزام می شوند، عنوان کرد: این اعزام ها تا پایان سال جاری بر اساس برنامه زمان بندی شده انجام می شود.

زارع کمالی یادآور شد: این افراد شامل ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان دختر، ۳ هزار دانش آموز پسر، ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو و بقیه از اقشار مختلف مردم هستند.

وی ادامه داد: این افراد در قالب کاروان‌های راهیان نور از مناطق مختلف دوران دفاع‌ مقدس به ویژه در جنوب کشور بازدید می کنند و ضمن بازدید از این مناطق، با ایثارگری های رزمندگان در آن دوران آشنا می شوند.

زارع کمالی خاطرنشان کرد: برگزاری اردوهای راهیان نور و حضور مردم در مناطق عملیاتی دفاع‌ مقدس از موثرترین راهکارهای ترویج فرهنگ صبوری و ولایت‌مداری بین نسل جوان انقلاب است.

زارع کمالی با اشاره به اینکه تلاش شده از ظرفیت های هنری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود، افزود: اعزام ها به مناطق غرب و جنوب کشور انجام می شود و برنامه های متعدد فرهنگی نیز برای شرکت کنندگان در اردوهای راهیان نور در نظر گرفته شده است.