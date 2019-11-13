به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر در دیدار دبیرکل انجمن مسلمانان چین که در دفتر این استاد سطوح عالی حوزه در قم برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و ولادت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)، گفت: در اسلام مرز جغرافیایی مطرح نیست بلکه مسلمانان و مؤمنان در هر کجای دنیا باشند با یکدیگر برادر هستند.

وی افزود: مرزهای جغرافیایی مسلمانان را محدود نمی‌کند و مسلمانان چین هم برادران ما هستند که باید معارف و دستورات ناب اسلامی را برای مردم این کشور تبیین کنند تا برتری‌های این دین مبین مشخص شود.

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر تقویت اتحاد امت اسلامی و هوشیاری نسبت به اختلاف افکنی‌های دشمنان اظهار داشت: مسلمانان به صورت متحد می‌توانند توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن را خنثی کنند و اهداف عالی خود را به پیش ببرند.

وی ادامه داد: مسلمین جهان باید با یگدیگر ارتباط مستمر داشته باشند تا در سایه این ارتباطات و همگرایی عزت اسلامی را تقویت کنند؛ اسلام دارای اصولی است که همه مسلمانان به آن اعتقاد دارند و باید مبتنی بر همین اصول وحدت بین شیعه و سنی تقویت شود، یکی از توصیه‌های مهم اهل بیت(ع) نیز ارتباط و تعامل با اهل سنت است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه امت اسلام باید بداند که دشمن هیچ‌گاه صلاح مسلمانان را نمی‌خواهد، اظهار داشت: باید به وحدت و اتحاد تکیه کنیم و اجازه ندهیم که دشمن ایجاد اختلاف کنند.

وی عنوان کرد: هرچه اتحاد مسلمانان تقویت شود و ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته باشند بهتر می‌توانند اهداف خود را پیش ببرند و موفق‌تر باشند.