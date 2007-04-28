برقراری روابط علمی ایران با آمریکا بدور از مسائل سیاسی / اعزام رایزن علمی و فرهنگی ایران به آمریکا

دکتر ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم در راستای سیاست دیپلماسی آکادمیک، همکاری های علمی و بین المللی را در هر جای دنیا که دانشمندان ایرانی احساس کنند که می توان رابطه علمی برقرار کرد، گسترش می دهد. زمینه این گسترش روابط با برخی کشورها مانند آمریکا علیرغم نداشتن روابط دیپلماسی سیاسی نیز وجود دارد

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل اضافه کرد : مشارکت در کمیته های علمی و آموزشی 50 تا 60 کشور که ایران با این کشورها کمیسیون مشترک دارد یکی از اهدافی است که دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم با جدیت دنبال می کند.

وی ادادمه داد: در این راستا برای سال جدید کمیسیون مشترک ایران با ایرلند و لهستان نیز به عهده دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم گذاشته شده است. در این کمیسیون علاوه بر فعالیت های علمی و فناوری سایر زمینه های همکاری نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین در تلاش هستیم از طریق افزایش ارتباط با رایزنان علمی و فرهنگی خارج از کشور از قابلیت های این کشورها استفاده کنیم و تعداد رایزنان علمی را با اعزام رایزن علمی به کشورهای اروپای مرکزی، آمریکای جنوبی افزایش دهیم.