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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۲۳:۵۸

معاون وزیر ورزش و جوانان:

سرانه فضای ورزشی استان مرکزی به میانگین کشوری نزدیک است

سرانه فضای ورزشی استان مرکزی به میانگین کشوری نزدیک است

اراک- معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: سرانه استاندارد فضای ورزشی در کشور یک متر مربع است که در استان مرکزی ۰.۸۶ می باشد که به سرانه کشوری نزدیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی زاده عصر چهارشنبه در آیین بهره برداری از نخستین پیست تارتان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: پیست تارتان یکی از پیست های مطابق با استاندارد بین المللی کشور محسوب می شود و برای دو و میدانی کاران و دوندگان این پیست هشت خطه احداث شده است.

وی ادامه داد: سرانه استاندارد بین المللی فضای ورزشی در جهان ۲ متر مربع است به طوری که در سرپوشیده ۲ متر مربع و فضای روباز ۱۴ متر مربع است و سعی می شود سرانه خود را در شهرها به یک متر مربع برسانیم.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: سرانه استاندارد فضای ورزشی کشوری یک متر مربع است و در استان مرکزی ۰.۸۶ می باشد که به سرانه کشوری نزدیک است.

تقی زاده اظهار کرد: تمام تلاش وزارت ورزش برای حضور ورزشکاران در المپیک ۲۰۲۰ است و در این راستا مقدمات کار فراهم شده است. امیدواریم تمامی فدراسیون ها و کمیته های ورزشی در این المپیک به مدال طلا دست پیدا کنند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند که از جمله دستاوردهای مهم در حوزه ورزش می باشد.

معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: در دو ماه گذشته شاهد موفقیت تیم های فوتسال، والیبال، کاراته، تکواندو کشور در عرصه های مختلف ورزشی بودیم.

تقی زاده گفت: پیرو منویات مقام معظم رهبری برای دست یابی ورزشکاران کشور به سکوهای بهتر اقتدار و مقام های اول تا سوم تلاش می کنیم.

وی عنوان کرد: استان مرکزی یکی از استان های پیشگام در حوزه ورزش است و امیدواریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان و حمایت نمایندگان مجلس بتوان زمینه ورود جوانان به این عرصه را فراهم آورد و شور و نشاط را در این حوزه ایجاد کرد.

کد مطلب 4771898

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