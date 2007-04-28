2 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق هستند / افزایش 13 درصدی جمعیت زیر خط فقر در سال گذشته

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه افزود: براساس برآوردهای انجام شده درحال حاضر 12 میلیون نفر در جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند و 2 میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن هستند .

وی خاطر نشان کرد : وزارت رفاه خط فقر را درآمد کمتر از 400 هزار تومان اعلام کرده است. بنابراین با توجه به این امر وهمچنین عدم افزایش مستمری مددجویان و نرخ سالانه تورم پیش بینی می شود تعداد افراد زیر خط فقر بسیار بیشتر از آمارهای موجود باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: براساس قانون در بودجه سال 84 و 85 وزارت رفاه مکلف شد که در جهت تعیین خط فقر و هدفمند کردن یارانه ها و همچنین کمک به شناساسیی اقشار نیازمند اقدام کند در حالیکه تا کنون اقدام مفید و موثری در این زمینه انجام نداده است .

ثروتی گفت: هر ساله مجلس درقانون بودجه بطور متوسط 700 میلیارد تومان برای کمک به اقشار آسیب پذیر به وزارت رفاه اختصاص می دهد در صورتیکه تاکنون نه تنها مشکلات این قشر از مردم جامعه برطرف نشده بلکه مشخص شده که ثروتمندان 27 برابر فقرا ازیارانه استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از افزایش برخوردار نبوده است، افزود: در حال حاضر یک خاتواده 5 نفری تحت پوشش کمیته امداد ماهانه فقط 54 هزارتومان دریافت می کنند در حالی که این مبلغ کفاف نان شب آنان را نیز نمی کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درحال حاضر تعداد زیادی از کارمندان دولت کمتر از 300 هزار تومان حقوق دریافت می کنند به همین دلیل می توان گفت تعداد زیادی از این اقشار نیز زیر خط فقر هستند.

ثروتی گفته وزیر رفاه را مبنی براینکه جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد ، صحیح نداسته و افزود: بعید می دانم که وزیر رفاه که خود آشنا با وضعیت معیشتی نیازمندان است این چنین صحبتی را کرده باشد.

شایان ذکر است ، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی در همایش سراسری مدیران استانی سازمان تامین اجتماعی که در تاریخ 21 اسفند ماه سال گذشته برگزار شد درجمع خبرنگاران اعلام کرده بود که بر اساس تعاریف جهانی ، افرادی که روزانه کمتر از یک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعیت فقر مطلق هستند بنابراین در ایران مصداق این امر وجود ندارد و کسی زیر خط فقر مطلق نیست.