احتمال برگزاری نشست کمیته چهارجانبه و 4 کشور عربی در شرم الشیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در بروکسل تاکید کرد : اعضای دو کمیته چهارجانبه در اجلاس امنیتی عراق که قراراست در سوم و چهارم ماه آتی میلادی (13 و 14 اردیبهشت) درشرم الشیخ برگزارشوند، شرکت می کنند.

روزگذشته دربروکسل کنفرانس موسوم به " کنفرانس امنیتی دوسوی آتلانتیک" برگزارشد.

سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا 4 عضو کمیته چهارجانبه هستند؛4 عضو گروه چهارجانبه عربی را نیز مصر، اردن، عربستان و امارات تشکیل می دهند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود:درحاشیه این کنفرانس زمینه برگزاری اولین دیداربین دو کمیته چهارجانبه فراهم می شود.

"سولانا" ابرازامیدواری کرد: کمیته چهارجانبه درباره خاورمیانه به زودی دیداری جداگانه با نمایندگان فلسطینی تشکیل دهد تا در نهایت منجربه برگزاری نشستی بین دو کمیته چهارجانبه بین المللی و عربی به اضافه نمایندگان فلسطینی شود.

کمیته چهارجانبه درباره خاورمیانه از فوریه( بهمن ماه) گذشته تا کنون هیچ نشستی برگزارنکرد.

این کمیته تنها دو نشست درماه فوریه ( یکی در واشنگتن و دیگری دربرلین) برگزارکرد وبعد از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین در ماه مارس گذشته مسئولان این کمیته تنها از طریق ویدئو کنفرانس با یکدیگر مذاکره کردند.

دراین مذاکرات نیز از دولت فلسطین خواستند تا به تعهدات خود پایبند باشد.