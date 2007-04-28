خراسان شمالی صدرنشین استانها در وقوع سیلاب نوروزی / راه اندازی اولین مرکز کاهش خطرپذیری زلزله آسیا در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس حسین باقری امروز در نشست خبری پیرامون عملکرد ستادهای حوادث غیرمترقبه در نوروز امسال گفت: براساس آمار، وقوع حوادث طی مدت زمان 20 روزه از 25 اسفند 85 تا 15 فروردین امسال بیش از مدت زمان مشابه آن در سال گذشته بوده، اما خوشبختانه میزان تلفات انسانی ناشی از حوادث طبیعی در کشور کاهش یافته است.

وی این کاهش تلفات انسانی را ناشی از افزایش کارهای ستادی و بهره گیری از نیروهای اجرایی با مدت زمان کاری بیشتر دانست و در این زمینه توضیح داد: طی برگزاری جلسات ستادی پیش از آغاز سال 86، طرح آمادگی و مقابله با حوادث نوروزی طراحی و به تمامی ستادهای حوادث غیر مترقبه در سراسر کشور ابلاغ شد.

مدیر کل ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور گفت: اقدامات ستادی در رابطه با این طرح، در یک هزار و 16 شهر و شهرستان با تلاش 7 هزار و 800 نفر در روز انجام شد به طوریکه در مجموع 3 میلیون و 750 هزار نفر ساعت برای افزایش آسودگی و آرامش خیال هموطنان در تعطیلات نوروزی اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای برای کاهش آثار ناشی از حوادث طبیعی صورت گرفت.

باقری ادامه داد: بطور کلی ابلاغیه ستاد حوادث غیر مترقبه به استان ها در 5 محور شامل برگزاری مانورهای ستادی، برگزاری مانورهای میدانی توسط ستاد حوادث غیر مترقبه استان ها، برقراری کشیک های منظم به صورت شبانه روزی، پاسخگویی به اطلاعیه های صادره و انعکاس اقدامات صورت گرفته به ستاد حوادث غیر مترقبه کشور و نیز حضور مسوولین برای بازدید و ارزیابی اقدامات پیشگیرانه به لحاظ وقوع حوادث طبیعی بوده است.

وی ادامه داد: طی این مدت، تمامی شاخص های مذکور در استان ها به اجرا در آمد و براساس ارزیابی های بازرسان ستاد حوادث غیر مترقبه کشور استان های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و زنجان بعنوان استان های نمونه در این زمینه معرفی شدند.

وی افزود: با توجه به تجربیات سال های گذشته همواره در سه 3 موضوع زلزله، سیل و سرمازدگی محصولات کشاورزی مشکل داریم و عمده خسارات سنگین ناشی از حوادث طبیعی در این 3 حوزه است که خوشبختانه طی این مدت اقداماتی نظیر افزایش کشیک های مسوولین و دقت آنها، صدور 20 اطلاعیه در ایام تعطیلات نوروزی و نیز افزایش آگاهی مردم نسبت به وقوع حوادث طبیعی برای همکاری بیشتر با این ستادها انجام شد.

مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور ادامه داد: همچنین اعزام بازرسان ویژه این ستاد در ایام تعطیل به سراسر کشور به منظور برگزاری مانورهای آمادگی در سطح استان ها، اخذ گزارشات کتبی، مستمر و لحظه ای از بازدیدها و نیز برگزاری 16 مانور از دیگر اقدامات اساسی نیروهای ستادی در مدت زمان مذکور بوده است.

باقری با اشاره به رشد 82 درصدی میزان بارندگی ها در نوروز امسال اظهار داشت: از 25 اسفند 85 تا 15 فروردین امسال حجم کل بارش ها 38 میلی متر بوده که این میزان در سال گذشته، 20 میلی متر گزارش شده است البته افزایش میزان بارش ها طی سال جاری به گونه ای بوده که رشد 65 درصدی نسبت به چند سال اخیر هم داشته است.

وی در رابطه با میزان حوادث طبیعی به وقوع پیوسته طی این مدت اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروزی سال 85، 44 مورد حادثه طبیعی بوقوع پیوسته که این میزان در سال جاری به 66 مورد معادل 30 درصد رشد افزایش یافته است.

مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور تصریح کرد: همچنین طی این مدت در سال گذشته 111 نفر تلفات انسانی داشتیم که این تعداد در سال جاری به 36 نفر کاهش یافت به گونه ای که حدود 65 درصد تلفات انسانی در حوادث طبیعی کاهش داشته است.

باقری میزان خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی به وقوع پیوسته در سال جاری را 73 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این رقم در مدت زمان مشابه آن در سال گذشته 587 میلیارد تومان بوده که خوشبختانه امسال با 83 درصد کاهش خسارت در این زمینه مواجه بوده ایم.

وی اظهار کرد: طی مدت زمان مذکور از مجموع 66 مورد حادثه طبیعی بوقوع پیوسته، 28 مورد زلزله بالاتر از 4 ریشتر، 25 مورد سیل و 13 مورد سایر حوادث بوده است.

مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور در رابطه با آمار مقایسه ای وقوع سیل در فاصله زمانی 25 اسفند تا 15 فروردین یادآور شد: طی همین مدت در سال 84، وقوع 13 مورد سیلاب 10 نفر تلفات انسانی داشته، در سال 85 نیز وقوع 8 مورد سیلاب منجر به کشته شدن 10 نفر و امسال هم وقوع 25 مورد سیل 9 نفر تلفات انسانی داشت و طی این سه دوره استان خراسان شمالی بیشترین وقوع سیل را در بین سایر استانها داشته است.

باقری در رابطه با اقدامات پیشگیرانه در رابطه با سرمازدگی محصولات کشاورزی گفت: خوشبختانه طی این مدت مواردی از سرمازدگی های شدید نداشتیم به طوریکه عمده این حوادث با اقدامات ساده ای همچون کاه سوزی در باغ ها و مزارع قابل رفع بوده اما باید توجه داشت سالانه از مجموع 100 هزار تن محصولات کشاورزی و باغی معمولا 5 هزار تن بر اثر سرمازدگی، آفات، تگرگ و سیل از بین می رود.

وی در رابطه با حوادث انسان ساخت نیز یادآور شد: با توجه به افزایش 65 درصدی مسافرت ها در نوروز امسال، حدود 17 درصد کاهش تصادفات اعلام شده به طوریکه در سال 84، تعداد تصادفات 3 هزار و 482 مورد با 7 هزار و 837 مورد مجروح انتقال داده شده به بیمارستان، سال 85 با 5هزار و 143 مورد تصادف و 6 هزار و 125 مورد مجروح مواجه بوده ایم که این آمار در سال جاری به 5 هزار و 79 مورد تصادف کاهش یافته که بر اثر آن 7 هزار و 430 نفر مجروح شدند.

به گفته وی، طی این مدت بیشترین تصادفات مربوط به استان تهران و کمترین تصادفات مربوط به استان مازندران شهر بابل بوده است.

مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه وزارت کشور همچنین از راه اندازی اولین مرکز تخصصی همکاری های منطقه ای کاهش خطرپذیری زلزله آسیا در ایران خبر داد و گفت: پیش نویس تفاهم نامه راه اندازی این مرکز توسط وزیر کشور تنظیم شده که چند روز آینده به امضای حجت الاسلام پورمحمدی وزیر کشور ایران و بریس نو نماینده سازمان ملل می رسد.

باقری در رابطه با محل تشکیل این مرکز و نحوه اداره آن گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مدیریت این مرکز بر عهده دکتر فاطمی عقدا، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور بوده و محل استقرار آن در دفتر همین پژوهشکده خواهد بود البته این مرکز به مدت 5 سال در ایران بوده و در صورتی که گزارشات عملکرد آن مورد تایید سازمان ملل باشد این زمان تمدید خواهد شد.

وی اعتبار اولیه برای راه اندازی این مرکز و خرید تجهیزات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در آن را 500 هزار دلار ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه تمامی کشورهای قاره آسیا و اقیانوسیه عضو این مرکز خواهند بود بنابراین اعتبار اولیه از طریق ایران تامین شده اما بعد از راه اندازی و تشکیل جلسات صندوقی با عضویت این کشورها ایجاد و سایر هزینه های این مرکز از این طریق تامین می شود.

مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور ارتقای راهکارهای کاهش خطرپذیری زلزله، بسیج و هدایت منابع کافی در این زمینه، ایجاد زمینه مساعد به منظور انجام و حمایت از تحقیقات، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی، کمک به پیشبرد برنامه کاری هیوگو را از مهمترین وظایف کاری این مرکز برشمرد.

باقری در رابطه با وضعیت تصویب لایحه تشکیل مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون کلیات این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی به تایید و تصویب کمسیون اجتماعی مجلس رسیده و جزئیات آن نیز به زودی به تصویب می رسد.