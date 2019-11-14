سرلشکر موسوی از مواضع پدافندی «نیروگاه اتمی بوشهر» بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در ادامه بازدید از یگان های ارتش در بوشهر از انواع مواضع پدافندی مستقر در سواحل خلیجفارس از جمله تجهیزات پدافندی تاسیسات نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد.
وی در این بازدید آمادگیهای روحی و رزمی و قابلیتهای تاکتیکی و عملیاتی یگانها و ایستگاههای موشکی و راداری نیروی پدافند هوایی ارتش را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در ابتدا با حضور در ایستگاه راداری مُند، سامانه راداری بومی فتح ۲ را بازدید کرد که طی آن فرمانده این ایستگاه راداریِ برد بلند، برخی از قابلیتهای آن شامل کشف انواع هواپیماهای بدون سرنشین، اهداف دارای سطح مقطع پایین و موشکهای کروز و برخی از اقدامات شاخص آن را تشریح کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۹۱۵۵ پرواز هواپیماهای مختلف رصد شده و ۱۴۴ مورد از آنها از جمله هواپیماهای مظنون به متخاصم از کلاس MQ۹ ، U۲ و RQ۴ بوده که قبل از ورود به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران پس از شناسایی توسط سامانه راداری فتح ۲ با اخطار قاطع شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مواجه شده اند.
بازدید از سامانههای موشکی S۲۰۰ نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در مناطق حساس و مهم بوشهر از دیگر برنامههای فرمانده کل ارتش بود که طی آن سرعت عمل در بارگیری موشک در مدت زمان ۲ دقیقه و ۸ ثانیه با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت.
همزمان با سرعت عمل تاکتیکی و عملیاتی کارکنان این سامانه، تیزپروازان نیروی هوایی ارتش نیز با پرواز جنگنده ها بر فراز منطقه خلیجفارس، آمادگی خود را در اجرای ماموریتهای گشت و شناسایی به نمایش گذاشتند.
امیر سرلشکر موسوی در ادامه با حضور در ایستگاه راداری شهید ستاری به عنوان مرکز پایش گزارش و از حلقههای به هم پیوسته زنجیره یکپارچه پدافندی بازدید کرد و نحوه رصد ۲۴ ساعته آسمان خلیج فارس را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده این ایستگاه راداری طی گزارشی اقدامات مشترک و همافزای ارتش و سپاه در کشف، شناسایی، رهگیری و انهدام هواپیماهای بدون سرنشین متجاوز و متخاصم و همچنین پوشش هوایی مناطق حساس منطقه را گویای تلاش خستگی ناپذیر کارکنان متعهد پدافند هوایی کشور دانست. اجرای عملیات واکنش سریع شبانه به منظور مقابله با اهداف هوایی متخاصم بر فراز آبهای خلیج فارس توسط جنگندههای آلرت پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر و همچنین انجام پروازهای گشت و شناسایی تاکتیکی از دیگر مواردی بود که توسط فرمانده کل ارتش مورد ارزیابی قرار گرفت.
افتتاح و راهاندازی پست امداد شهید محمد حمزه به عنوان پایگاه مردمیاری نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه بوشهر نیز از دیگر اقدامات فرماندهی منطقه پدافند جنوب بود که با حضور امیر سرلشکر موسوی بهره برداری شد.
در ادامه بازدید فرمانده کل ارتش از ایستگاه راداری شهید ستاری، کارکنان این ایستگاه با استفاده بهینه از تجهیزات و توان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش، گوشههایی از اقدامات شبکه یکپارچه پدافندی در زمان بحران و تعامل با سایر نیروهای مسلح با استفاده از توان رزمی یگانهای مستقر در منطقه جنوب کشور را در قالب بازی جنگ اجرا کردند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور با حضور در مواضع و حلقههای مختلف پدافندی منطقه از جمله نیروگاه اتمی بوشهر شامل انواع سامانههای برد کوتاه، متوسط و بلند با قابلیتها و توانمندی مقابله با هرگونه تجاوز هوایی به ویژه ریزپرندههای متخاصم، این مواضع را بازدید و عملکرد آنها را مثبت ارزیابی کرد.
وی همچنین بهرهبرداری مطلوب از این سامانهها توسط افسران جوان و روحیه بالای اجرای ماموریت را بسیار مسرّتبخش و امیدآفرین توصیف کرد.
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