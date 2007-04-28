  1. هنر
  2. سایر
۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۲۹

/ در بستری از وقایع سیاسی جهان /

رمان " ربودن مسیح " در جستجوی بازگرداندن عیسی مسیح

رمان " ربودن مسیح " در جستجوی بازگرداندن عیسی مسیح

رمان " ربودن مسیح " اثر دیوید مک کوین که از واقعیت های سیاسی روز الهام گرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تکنولوژی قادر است مسیح را به زندگی برگرداند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سند پرس، رمان ربودن " مسیح " اثر دیوید مک کوین، از رمان های تازه ای است که از حقایق و واقعیت های روز الهام می گیرد.

این رمان، داستان گروهی را روایت می کند که در کوه های پاکستان و افغانستان به شبکه تروریستی القاعده و بن لادن برمی خورند و... . در این داستان پیچ و تاب های زیادی دیده می شود و عمده پیام آن این است که آیا فن آوری قادر است مسیح را به زندگی برگرداند. اگر انسان اشرف مخلوقات است ، پس آیا مسیح به زمین باز خواهد گشت؟ آیا قدرت فن آوری تا به آنجا رسیده است که به سعادت انسان کمک کند؟...

 

کد مطلب 477205

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها