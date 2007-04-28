رمان " ربودن مسیح " در جستجوی بازگرداندن عیسی مسیح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سند پرس، رمان ربودن " مسیح " اثر دیوید مک کوین، از رمان های تازه ای است که از حقایق و واقعیت های روز الهام می گیرد.

این رمان، داستان گروهی را روایت می کند که در کوه های پاکستان و افغانستان به شبکه تروریستی القاعده و بن لادن برمی خورند و... . در این داستان پیچ و تاب های زیادی دیده می شود و عمده پیام آن این است که آیا فن آوری قادر است مسیح را به زندگی برگرداند. اگر انسان اشرف مخلوقات است ، پس آیا مسیح به زمین باز خواهد گشت؟ آیا قدرت فن آوری تا به آنجا رسیده است که به سعادت انسان کمک کند؟...