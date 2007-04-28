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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

سایت بایرن مونیخ اعلام کرد :

علی کریمی مقابل هامبورگ در ترکیب اصلی قرار دارد

علی کریمی مقابل هامبورگ در ترکیب اصلی قرار دارد

براساس اعلام پایگاه اینترنتی باشگاه بایرن مونیخ ، علی کریمی امشب مقابل تیم هامبورگ در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ امشب در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های بوندس لیگا میزبان هامبورگ خواهد بود و علی کریمی طبق اعلام سایت باشگاه بایرن در این دیدار از ابتدا به میدان می رود.  فهرست اسامی بازیکنان هر دو تیم برای بازی امشب به این شرح است :
بایرن مونیخ: کان، لل، فن بویتن، لوسیو، لام، صالح حمیدزیچ ، فن بومل، هارگریوز، کریمی ، ماکای ، پیزارو
هامبورگ: روست، بنیامین، آبل، ماتیسن، آتوبا، مهدوی کیا، یارولیم، دی یونگ، سورین، فن در فارت ، اولیچ 

کد مطلب 477207

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