علی کریمی مقابل هامبورگ در ترکیب اصلی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ امشب در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های بوندس لیگا میزبان هامبورگ خواهد بود و علی کریمی طبق اعلام سایت باشگاه بایرن در این دیدار از ابتدا به میدان می رود. فهرست اسامی بازیکنان هر دو تیم برای بازی امشب به این شرح است :

بایرن مونیخ: کان، لل، فن بویتن، لوسیو، لام، صالح حمیدزیچ ، فن بومل، هارگریوز، کریمی ، ماکای ، پیزارو

هامبورگ: روست، بنیامین، آبل، ماتیسن، آتوبا، مهدوی کیا، یارولیم، دی یونگ، سورین، فن در فارت ، اولیچ