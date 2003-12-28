نمايندگان مجلس با صدور بيانيه اي با زلزله زدگان بم ابراز همدردي كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" متن كامل اين بيانيه بدين شرح است:

خورشيدي گوهر تابناك ميراث تاريخ ايران، بم بامداد جمعه پنجم دي ماه خاموش شد و در فاجعه اي تكان دهنده هزاران تن از هموطنان خوب، نجيب و زحمتكش ما زير خروارها آوار جان به جان آفرين تسليم كردند.

گرچه در برابر دست تقدير چاره اي جز تسليم نيست اما امروز هر كس كه مشتاق بندگي و هواخواه خدمت است براي كاستن ازآلام بي شمار مردمان مصيبت ديده بم و درمان مصدومان و مجروحان و تامين نيازهاي اوليه ايشان بايد گامي بردارد و تا آنجا كه در توان دارد غبار محنت و غم را از چهره مصيبت ديدگان برگيرد. همين جا ضمن تشكر از تلاشهاي بي وقفه دستگاههاي مسئول و امدادي در كمك رساني به مردم آسيب ديده ، اميدواريم مسئولان امر با تكيه بر تجارب قبلي و با مديريتي هماهنگ و يكدست كار امداد ساني به مصيبت ديدگان را هر چه زودتر به اتمام رسانند و در اسرع وقت بازسازي شهر تاريخي بم آغاز شود.

اين بيانيه مي افزايد ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تسليت درگذشت هزاران تن از مردم شريف بم به پيشگاه ملت ايران به ويژه خانواده هاي عزادار آمادگي خود را براي هر گونه كمك به تسريع و تقويت امداد رساني به مردم و بازسازي شهر اعلام مي داريم و به عنوان كمترين ابراز همدردي ، ده روز حقوق خود را براي كمك به آسيب ديدگان زلزله اختصاص مي دهيم.