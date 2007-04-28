درمان تنگی مجرای تنفسی 5 برابر جراحی قلب هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی اولین کنگره بین المللی بیماریهای حنجره و اختلالات صوتی اظهار داشت: عارضه تنگی تراشه ناشی از لوله گذاری طولانی برای راه هوایی که در شرایط اورژانس انجام می شود و عدم رعایت استانداردهای مربوطه در بخش مراقبت های ویژه (ICU)، یکی از عارضه های جدی و در برخی موارد مهلک بوده که جامعه پزشکی کشور با آن مواجه است و هزینه درمان آن بین 2 تا 5 برابر هزینه جراحی قلب است.

دکتر سید علی شریف نیا افزود: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، با اجرای پروتکل های معین و رعایت استانداردهای مربوطه در نگهداری بیماران در بخش مراقبت های ویژه یا ICU این عارضه به حداقل و حتی صفر رسیده است.

اولین کنگره بین المللی بیماری های حنجره و اختلالات صوتی، طی روزهای 12 تا 14 اردیبهشت ماه جاری دربیمارستان میلاد تهران برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در حاشیه این کنگره، سمینار ویژه کادر پرستاران در روزهای 12 و 13 اردیبهشت با هدف بررسی چگونگی رعایت کردن استانداردهای لازم در نگهداری بیماران در بخش مراقبت های ویژه یا ICU، با حضور متخصصین گوش و حلق و بینی، ICU ، بیهوشی و جراحان توراکس و مغز و اعصاب از دانشگاههای کشور و سخنرانان خارج از کشور در بیمارستان میلاد برگزار می شود.