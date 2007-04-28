توسعه شهر الکترونیک در کاهش ترافیک تاثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر قائمی افزود: یکی از برنامه های سازمان در سال جاری ارتقاء پورتال های قبلی به لحاظ محتوایی از بعد کمی و کیفی است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ای در سال جاری، گفت: یکی از برنامه هایی که به ارتقاء پورتال ها کمک می کند برگزاری جشنواره ساب پورتال های اینترنتی شهرداری است. این جشنواره به مناسبت یکصدمین سال تاسیس شهرداری در خرداد 86 برگزار خواهد شد.

قائمی در ادامه گفت: از دیگر برنامه های سازمان ، توسعه ساب پورتال های اینترنتی شهرداری تهران است. به طوری که قصد داریم تمامی معاونت ها، ادارات، سازمانها و شرکت های تابع شهرداری تهران که به طور مستقیم با شهروندان سر و کار دارند را صاحب ساب پورتال کنیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران افزود: هم اکنون پنجمین دوره آموزشی در این خصوص در حال برگزاری است و امیدواریم در این حوزه به نتایج خوبی برسیم.

وی با بیان اینکه طبق خواسته شهردار تهران در صدد توسعه شهر الکترونیک هستیم، گفت: توسعه سرویس های پورتال شهرداری تهران (www.tehran.ir) یکی دیگر از برنامه های سازمان است، به طوری که تا کنون 14 سرویس در پورتال شهرداری ایجاد شده و در حال توسعه این سرویس ها هستیم تا شهروندان خدمات شهرداری را از طریق اینترنت پیگیری کنند زیرا این اقدام در کاهش ترافیک پایتخت و همچنین کاهش رفت و آمدهای شهری تاثیرگذار است.