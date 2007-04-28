پیروز مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج احتمالی مذاکرات علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آنکارا گفت: با توجه به اخباراندکی که از این مذاکرات منتشر شده است ، به نظر می رسد می توان به نتایج مطلوب این دور از مذاکرات امیدوار بود .

وی افزود: آنچه مسلم است هر دو طرف باید توجه داشته باشند حل مساله هسته ای ایران از طریق دیپلماسی و مذاکره مورد تمایل جامعه جهانی و داخلی است.

مدیرعامل موسسه یوروسیک لندن مشکل اساسی در مذاکرات را وجود پیش شرط آمریکا دانست و اظهار داشت: در مذاکرات آینده حل مشکلات موجود بر سر راه این پرونده باید حل شود که مهمترین مشکل در حال حاضر وجود پیش شرط آمریکا مبنی بر تعلیق فعالیتهای هسته ای است.

وی ادامه داد: اگر این پیش شرط به صورتی حل یا پس گرفته نشود یا از راههای دیپلماتیک روشی برای دور زدن آن اندیشیده نشود رسیدن به تفاهم بسیار دشوار خواهد بود.

این کارشناس روابط بین الملل وجود پیش شرط را مانع تراشی و سنگ اندازی برای رسیدن به تفاهم خواند و گفت : پذیرش پیش شرط گذاشته شده به مفهوم تسلیم شدن است و رئیس جمهور آمریکا با قرار دادن این پیش شرط ایالات متحده را در یک وضعیت حیثیتی قرار داده است که نه می تواند این مانع را بردارد و نه به تفاهم برسد .

وی افزود: نقطه امیدواری آمریکا، اتحادیه اروپا است که بتواند با راه حلی ایالات متحده را از محذورات حیثیتی نجات دهد و در عین حال مطابق خواسته افکار عمومی جهان یعنی راه حل دیپلماتیک عمل کند.

مجتهدزاده تصریح کرد : هر چند اتحادیه اروپا، چین و15 عضو شورای امنیت به پیش شرط آمریکا صحه گذاشته اند اما همین کشورها خواسته اند این پرونده از راه حل دیپلماتیک حل شود و در معادلات ژئوپلتیک افکار عمومی جهان مخالف هر گونه برخورد قهرآمیز با مساله هسته ای ایران هستند.

وی ادامه داد: منافع ملی ما ایجاب می کند در عین حفظ مستحکم مواضع کشورمان ، به جهان اعلام کنیم که ما آماده هرگونه مذاکره بر اساس قوانین بین المللی هستیم.