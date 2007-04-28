سرویس کنترل کودکان با استفاده از ایمیل

به گزارش خبرگزاری مهر، این سرویس هنگامی که کودکان بلیت خود را در خط هوکایدو به توکیو باطل می کنند، از طریق تلفن همراه ایمیلی به والدین کودکان ارسال می کند.



براین اساس والدینی که در این سرویس ثبت نام می کنند، هربار که فرزندانشان بلیت خود را در هر یک از ایستگاه های مسیر هوکایود به توکیو باطل می کنند، این ایمیل را دریافت کرده و به این وسیله می توانند ساعت رفت وآمد و مسیرهای حرکت کودک خود را کنترل کنند.





بر اساس گزارش رویترز، این سرویس سال گذشته در مناطق غربی ژاپن راه اندازی شد که پس از استقبال والدین از آن به تازگی در این مسیر نیز فعال شده است.



شرکت الکترونیکی "اومرون" در همکاری با شرکت Surutto Kansai به منظور مقابله با افزایش خشونت علیه کودکانی که به تنهایی به مدرسه می روند، این سرویس را ابداع کرده است.



بنابر گزارش منتشر شده از سوی "اومرون"، روزانه 4 هزار دانش آموز مدارس ابتدایی مسیر هوکایدو - توکیو را با قطار طی می کنند. در حال حاضر این سرویس 2 هزار مشترک دارد و هزینه آن 63/ 2 یورو در ماه است.