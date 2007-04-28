اولین شعبه سیار تامین اجتماعی تهران بزرگ افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ گفت: یکی از اهداف مهم و کلیدی سازمان تامین اجتماعی به ویژه در دولت نهم، ایجاد تسهیلات لازم در روند خدمت رسانی به مخاطبین است و هدف از راه اندازی شعب سیار در تهران بزرگ جلب اعتماد و ایجاد رضایتمندی در نزد بیمه شدگان، کارفرمایان و مخاطبان این سازمان، کاهش صف های طولانی در شعب، حذف مراجعه های غیر ضروری بیمه شدگان، پرهیز از مسافرت های درون شهری و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات بیمه ای است.

محسن شاکری ضمن بیان اینکه اولین شعبه سیار تهران بزرگ در اواخر فروردین 86 به طور آزمایشی در شرکت ایران خودرو آغاز به کار کرد، افزود: با توجه به محدودیت در نصب سخت افزار و برنامه های نرم افزاری، ارائه خدمات بیمه ای، صرفا صدور، تعویض و یا تمدید اعتبار درمانی است.

به گفته وی، در حال حاضر 300 تا 350 دفترچه درمانی بیمه شدگان در این شعبه، تعویض و یا تمدید اعتبار می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ ضمن تشریح چیدمان ارائه خدمات در شعبه سیار، گفت: هدف در فاز اول تولید، تعویض و تمدید دفاتر درمانی است و در فاز دوم عملیات ارائه خدمات بیمه ای از قبیل پرداخت تعهدات کوتاه مدت و در فاز سوم راه اندازی سیستم دریافت لیست مد نظر است.

شاکری، راه اندازی شعب سیار را یکی از اصلاحات علمی در خدمت رسانی به بیمه شدگان طی سال جاری دانست و افزود: با راه اندازی شعبه سیار ضمن عدم حضور فیزیکی بیمه شدگان در شعب ، بیمه شدگان کارگاههای بزرگ می توانند در کمترین زمان ممکن و در محل کار خود از خدمات بیمه ای استفاده نمایند.

وی در خصوص معیار راه اندازی شعب سیار گفت: ایجاد شعب سیار بیمه ای برای تسهیل دسترسی به خدمات بیمه ای به ویژه در مناطق محروم و مناطقی که استانداردهای لازم را برای ایجاد شعب دائمی از نظر تعداد بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی احراز نکرده اند، است.