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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

/ در انگلستان /

نویسنده مصری جایزه رمانتیک ترین کتاب را از آن خود کرد

" رزی توماس " رمان نویس مصری جایزه بهترین داستان رمانتیک را بخاطر رمانی با عنوان " ایریس و رابی " از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، " ایریس و رابی " داستان یک زن و دختر بزرگش را روایت می کند که هر دو درگیر مسئله ای عاطفی می شوند . داوران این کتاب را دارای زیباترین نگارش دانسته اند که تاثیری قوی در خواننده می گذارد.

" رزی " به زیبایی احساسات مردم را در جنگ ، مرگ و میر و احساسات و عواطف آنان را به تصویر می کشد.

رزی توماس در والز انگلیس متولد شد. از دیگر رمان های او می توان به " سفید " ، " کاخ پاتر" ، اگر پدرم مرا دوست داشت " و " آفتاب در نیمه شب " نام برد.

این جایزه به ارزش پنج هزار دلار از سال 1960 از سوی انجمن رمان نویسان به بهترین داستان ها اعطا می شود.

کد مطلب 477223

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