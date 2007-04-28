نویسنده مصری جایزه رمانتیک ترین کتاب را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، " ایریس و رابی " داستان یک زن و دختر بزرگش را روایت می کند که هر دو درگیر مسئله ای عاطفی می شوند . داوران این کتاب را دارای زیباترین نگارش دانسته اند که تاثیری قوی در خواننده می گذارد.

" رزی " به زیبایی احساسات مردم را در جنگ ، مرگ و میر و احساسات و عواطف آنان را به تصویر می کشد.

رزی توماس در والز انگلیس متولد شد. از دیگر رمان های او می توان به " سفید " ، " کاخ پاتر" ، اگر پدرم مرا دوست داشت " و " آفتاب در نیمه شب " نام برد.

این جایزه به ارزش پنج هزار دلار از سال 1960 از سوی انجمن رمان نویسان به بهترین داستان ها اعطا می شود.