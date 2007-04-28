به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زنده "پلاک یک" کاری از گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه شبکه جهانی صدای آشناست که به مباحث فرهنگی روز کشور می پردازد. این برنامه به سردبیری پروانه عبداللهی، نویسندگی مریم روزبهانه و نسترن داداشی، تهیه‌کنندگی عباس پیری و گویندگی معصومه تقی‌ملا تهیه می‌شود.

سردبیر "روزانه" درباره برنامه این هفته گفت: "هفته جاری به موضوعاتی چون من از اشتباه نمی‌ترسم، شروع دوباره، فردا بهش فکر می‌کنم، اعتراف کن به اون خوبی که نشون می‌دی نیستی، فال و ... می‌پردازیم. همچنین با کیهان کلهر درباره کنسرتی که در اروپا اجرا خواهد کرد، هوشنگ فراهانی درباره اجرایی که در ورشو دارد، سعید قهاری کارگردان انیمیشن رستم و روشنک روشن که قصد همکاری با یک کارگردان تئاتر فرانسوی دارد، ارتباط تلفنی برقرار می‌کنیم."

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه کارنامه هنری مرحوم هادی اسلامی را در برنامه "پلاک یک" بررسی می‌کنیم. مریم روزبهانه کارشناس این برنامه خواهد بود."

مرحوم هادی اسلامی سال 1318 در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات متوسطه سال 1346 نمایشنامه "زیر گذر لوطی صالح" را به صحنه برد که با موفقیت فراوان رو به رو شد. او پس از انقلاب اسلامی بازی در سینما را نیز شروع کرد. از دیگر فیلم‌های مهم او می‌توان به "اتوبوس"، "آوار"، "جهیزیه برای رباب"، "سرب"، "خواستگاری"، "دل نمک"، "مستأجر"، طعمه و ... اشاره کرد. مرحوم اسلامی در چند مجموعه تلویزیونی از جمله "مرغ حق" (در نقش شهید مدرس) هم بازی کرده بود.