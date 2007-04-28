نگاه واقعی به مضامین ماورائی

به گزارش خبرنگار مهر، تله فیلم یا همان فیلم 90 دقیقه ای تلویزیونی را باید یک تازه وارد به مدیوم سیما محسوب کرد. در اواخر دهه هفتاد جریانی کمرنگ حول و حوش آن شکل گرفت که به دلیل پیگیری و ساخته نشدن آثاری شاخص در این زمینه، منجر به حرکتی تأثیرگذار نشد. در واقع می توان جدی گرفته شدن جایگاه تله فیلم در سیما را به چند فرد خاص و محدود نسبت داد که مهرداد خوشبخت یکی از آنهاست.



این گروه کوچک همراه با خود اصولی اولیه را در شناسنامه تله فیلم ثبت کردند که برخاسته از نگاه حرفه ای آنها بود. هر چند این افراد قبل از این تجربه ای ویژه در سینمای حرفه ای نداشتند، ولی چارچوب هایی که با خود آوردند متأثر از نگاه حرفه ای به سینما، فیلم، فیلمنامه و ... بود. اهمیت دادن به فیلمنامه بخصوص با استفاده از فیلمنامه نویسان مستقل که هر کدام به نوعی تئوریسین بالقوه عرصه فیلمنامه نویسی بودند از مواردی بود که در این آثار حرف اول را می زد.



البته رویکرد اولیه ای که به مضامین بدیع و خارج از روند عادی مدیوم تلویزیون داشتند نیز در این میان دیده می‌شد؛ مضامین و مسائل ماورائی که در اوایل دهه هشتاد سوژه ای نو برای مخاطبی بود که از وفور پرداختن به اعتیاد، طلاق، اختلافات پیش پا افتاده خانوادگی و ... در برنامه ها و مجموعه های تلویزیونی به تنگ آمده بود.

جای او دیگر خالی نیست

از اولین فیلم هایی که خوشبخت برای تلویزیون ساخت می توان "پرواز" را نام برد. فیلمی با محور قرار دادن حیات پس از مرگ که مضامین ماورائی را نشانه رفت و پایه گذار این سلسله فیلم ها در کارنامه او شد. ذکر این نکته ضروری است که معمولاً در این آثار، ماوراء به مثابه خط اصلی در نظر گرفته نمی شود بلکه قصه ای واقعی با تمام مناسبت های عادی داریم که در نقاط عطف و اوج، ماوراء حضوری چشمگیر پیدا می کند و جریان رئال را تحت تأثیر قرار می دهد.



"سفر آخر" و "پل" دو فیلم تلویزیونی بعدی خوشبخت بودند که هر دو وجه اشاره شده را با خود به همراه داشتند. فیلمنامه "پل" را عباس اکبری به نگارش درآورده که تا قبل از این ترجمه مجموعه کتاب های سید فیلد در مورد فیلمنامه نویسی را انجام داده بود و یک کارشناس فیلمنامه نویسی کلاسیک محسوب می شد.



فیلم قصه ای ساده و رئال را روایت می کند: یک مهندس راه سازی که هنگام عقد قرارداد ساخت یک پل، با نشانه های ماورائی کوچکی برخورد می کند که به تعبیری او را از قبول این مسئولیت بر حذر می دارند. اینچنین است که مهندس بدون توجه به نشانه هایی که ممکن است برای یک فرد دیگر مفهوم نداشته باشد، دچار تردید می شود. ولی کار را ادامه می دهد. تا جایی که متوجه می شود این هشدارها به این جهت بوده که سفارش دهنده ها با صرف هزینه کم، می خواهند پلی با ضریب ایمنی پائین بسازند.



از این بخش وجهی دیگر هم به وجه ماورائی فیلم اضافه می شود و مهندس در لحظاتی می تواند آینده و اتفاقاتی که با سهل انگاری او پیش می آید را ببیند: موقعیتی که دختر و دامادش شب عروسی از روی همان پل عبور و سقوط خواهند کرد. فیلم بر جلوه هایی از ماوراء تأکید می کند که خیلی هم فانتزی و غیرواقعی نیست و بیش از هر چیز باور شخصیت ها و البته مخاطبش را نشانه می رود. برجسته کردن مولفه هایی که برخاسته از زندگی روزمره و رئال زمان حال است که شخصیت اصلی آن را پیگیری می کند و ممکن است در زندگی روزمره هر کدام از ما هم نمودی داشته باشد.



"پیگرد" تجربه بعدی خوشبخت در این زمینه و همکاری مشترک با شادمهر راستین در مقام فیلمنامه نویس فیلم بود. راستین شاید امروز به خاطر حضور پررنگ در سینمای حرفه ای چهره ای شناخته شده تر باشد، ولی واقعیت این که سالیانی است او با گذراندن دوره های مدرسه باغ فردوس، حضور در کارگاههای فیلمنامه نویسی داخلی و خارجی و ... بدل به یک تئوریسین فیلمنامه نویسی شده است. با نگاهی موشکافانه فیلمنامه "پیگرد" یک اقتباس ایرانی از "بدنام" هیچکاک است. رابطه ای که در این فیلم به ازدواج یک زن پولدار و مسن (آزیتا حاجیان) با جوانی یک لاقبا (رحیم نوروزی) منجر می شود.



فیلم می کوشد با طراحی رازی سر به مهر که شوهر قصد برملا کردن آن در زندگی زن را دارد، به بازی های پشت پرده زن در تصرف ثروت دو کودک یتیم بپردازد. این وجه جایگزین خیانتکاری شوهر در فیلم "بدنام" شده که زن را در قالب یک مأموریت وطن پرستانه وارد این بازی می کند. به علاوه فیلم در همان زمان به جهت پرداختن به روابط و موقعیت های به نوعی تابو شده در تلویزیون اتفاقی مهم به شمار می رفت. رابطه زن و مرد با ویژگی های اشاره شده بخصوص در سکانس ابتدایی که زن و مرد در حال بازگشت از ماه عسل هستند و رابطه صمیمانه خاص آنها ملموس از کار درآمده است. همچنین ورود به محدوده های شخصی تر آنها مانند اتاق خواب و شکل گیری شک و شبهه شوهر نسبت به زن در چنین موقعیتی از موارد اشاره شده است.



صرفنظر از وجه اقتباسی بودن فیلمنامه،‌ نحوه ورود قصه به فاز ماوراء‌ هم از مواردی است که به گونه ای بطئی پرداخته می شود و چهره زن را هنگام سوختن در آتش در قالبی کریه به تصویر می کشد. زنی که تصویر او با رهاشدگی دو کودک یتیم در بیابان پیوند می خورد، هنگامی که دوربین از دو کودک فاصله می گیرد و آنها را در عمق بیابان تنها می گذارد، این موقعیت برجسته تر می شود.



فیلم "خشم و قضاوت" همکاری دوم خوشبخت و راستین بود که ماوراء در آن به گونه ای پررنگتر لحاظ شده بود. فیلم از ابتدا شخصیت اصلی را در موقعیتی بی ثبات به تصویر می کشد که می تواند مستعد ارتباط با ماوراء باشد. مأمور پلیسی (رضا کیانیان) که به خاطر مهار نکردن خشم و زود قضاوت کردن باعث مرگ یک مجرم شده و در کارش به نوعی معلق شده است. حالا پیگیری شخصی او با حضور یک آدم عجیب در لباس مجرم (کیهان ملکی)،‌ حال و هوایی ماورائی پیدا می کند. بخصوص که جوان مجرم اطلاعاتی دارد که فقط در پرونده ثبت شده است.



این پیش آگاهی در کنار راهی که جوان به طور غیرمستقیم پیش پای مأمور می گذارد تا جلو وقوع یک جنایت را بگیرد از نشانه هایی است که در انتها منجر می شود به یک بازنگری در نحوه حضور جوان مجرم. یک روح، یک رابط ماورائی که حضورش هشداری است برای جلوگیری از اشتباه مأمور پلیس و البته بازگرداندن اعتباری که به خاطر یک اشتباه از دست داده است. فیلمساز تلاش نمی کند نحوه حضور ماوراء را با نوع پرداخت تصویری بزرگنمایی کند. به همین دلیل است که همه چیز به فضاسازی رئال کمک می کند حتی درگیری های مأمور و مجرم، گم شدن مجرم و ...



"رویای آخر" را خوشبخت از یک فیلم سفارشی برای روز مادر بدل به اثری مال خود کرد. به این مفهوم که مولفه های مورد علاقه خود یعنی ماوراء را به گونه زیرپوستی به بطن یک قصه ساده رئال و روزمره وارد کرد. مادری که به نظر می آید از طرف همسر، دختر و پسرش درک نمی شود، یک دفعه همه چیز را رها می کند و با یک ندای درونی به سفری تک نفره می رود. از قِبل این سفر است که هم افراد خانواده ارزش های وجودی او را به عنوان ستون خانواده نه فقط سرویس دهنده درک می کنند و داستان های فرعی که برای طی طریق مادر طراحی شده،‌ او را به یک نقطه روشن و صراحت با خودش می رساند.



اینکه حداقل به خودش اعتراف می کند که جایگاهی را که در خانه و خانواده دارد برای خود کافی نمی داند و چیزی بیش از این می خواهد. قصه فیلم به قدری ساده و عادی است که حضور کمرنگ ماوراء در خطوط قصه فرعی نمی تواند به این روان بودن لطمه وارد کند و تلفیقی خوب بین یک تم سفارشی و ایده ها و دغدغه های فیلمساز برقرار می کند.



"نذر" و "آوای زمین" دو فیلم بعدی خوشبخت در تلویزیون هستند که دو رویکرد متنوع دارند. "نذر" با تکیه بر قصه، روابط و کاراکترهایی کلیشه ای رویکرد او به قالب طنز و کمدی است. فیلمی که تلاش می کرد در قالب طنز و به مدد کلیشه های آشنا این مفهوم نامتعارف را ملموس جلوه دهد. اما "آوای زمین" فیلمی است که با خط قصه ای کمرنگ پیش می رود و در واقع بیشتر لحظه و آنات هستند که پیشبرنده هستند نه مولفه های آشنای خوشبخت در سایر فیلم هایش یا اصول دراماتیک. فیلم بر محور ورود یک معلم تازه وارد به روستایی محروم پیش می رود که با ورود این غریبه اهالی نسبت به او جبهه می گیرند.



تلاش معلم برای تثبیت موقعیت خود و آموزش بچه ها در کنار قصه های فرعی زنی که در اجبار ازدواج با مرد متنفذ روستا قرار گرفته و همچنین عشق دو جوان روستایی، از داستان های فرعی است که در کنار هم مجموعه ای را تشکیل می دهند که پیوستگی چندانی ندارد. همانطور که در انتها هم کدهایی جزئی که درباره درگیری عاطفی میان معلم جدید و زن جوان روستایی داده شده، بی نتیجه رها می شود و همه چیز در فضای معلق به انتها منجر می شود. فیلمی که می توان از آن به عنوان تجربه ای متفاوت در کارنامه خوشبخت نام برد.



"جای او دیگر خالی نیست" آخرین فیلم به نمایش درآمده خوشبخت در تلویزیون است که نسخه سینمایی آن هم در جشنواره فجر دو سال پیش به نمایش درآمد و حضور حرفه ای او را در عرصه سینما رقم زد. فیلم به نوعی از دوپارگی رنج می برد. لحن داستانی بخش ابتدایی فیلم در تقابل قرار می گیرد با بخش دوم که به گونه مستندوار به فضاهای واقعی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان وارد می شود و سعی می کند حرف دل آنها و مشکلاتشان را در بر بگیرد.



فیلم در بخش داستانی شروع خوبی دارد و قصه را از وسط ماجرا و مقطع حساس آن آغاز می کند. جایی که با مادری آشنا می شویم که دغدغه و نگرانی فرزندش را دارد ولی چند سکانس بعد معلوم می شود به تازگی فرزندش را بر اثر سرطان خون از دست داده و برای رو به رو نشدن با واقعیت، به توهم زنده بودن او پناه برده است. این موقعیت دوگانه دستمایه فیلم های متعددی قرار گرفته که در بیشتر آنها منجر می شود به این نکته که توهمات مادر واقعی بوده و دست هایی در کار است که او را به بیمار روحی روانی بدل کند. "بانی لیک گمشده" و ... نمونه هایی از کاربرد متفاوت این تم هستند.



اما در "جای او دیگر خالی نیست" در نقطه عطف اولیه تعاریف قصه عوض می شود و مادر به عنوان یک بیمار روحی روانی محور قرار می گیرد. در ادامه اگر قصه روی این شخصیت محوری متمرکز می شد و کشمکش های درونی و بیرونی او را برای پذیرش مرگ پسرش به تصویر می کشید، فیلم انسجام بیشتری پیدا می کرد. ولی با تغییر رویه مادر، ‌انگیزه های او برای پیگیری مرگ پسرش برجسته می شود. گونه ای دیگر از توهم که این بار مادر را وامی دارد دنبال پیدا کردن مقصر مرگ پسرش باشد و منجر شود به آشنایی او با خانواده های دیگری که فرزند بیمار دارند و نهایتاً همان بخش مستندگون که به انسجام و یکدستی اثر لطمه می زند.



مهرداد خوشبخت مجموعه پنج قسمتی "گروه ویژه" را هم برای شبکه دو سیما کارگردانی کرده و هم اکنون مشغول آماده سازی نهایی تله فیلم اخیر خود به"ربات" برای پخش از تلویزیون است.