مرگ یک بیمار مبتلا به آنفلوانزا در گلستان/کمبود دارو برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سراج الدین عارف نیا ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی و پیشگیری از بیماری های تنفسی و آنفلوآنزا، اظهار کرد: شیوع آنفلوانزایی که در استان اتفاق افتاده است مانند سال های گذشته بوده و تاکنون در دو ماه اخیر، ۱۰۳ مورد بستری در استان گزارش شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: در کشور ما هر ساله این بیماری رخ می دهد و ما در حال آماده باش برای تامین دارو، واکسن و شرایط پیشگیری از بروز این بیماری هستیم زیرا این بیماری بسیار واگیر دار بوده و همچنین نیاز به آموزش های عمومی بسیار زیادی برای پیشگیری و درمان دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ممکن است که کمبود دارویی وجود داشته باشد ولی در مدت ۴۸ ساعت آینده، دارو به استان می رسد.

عارف نیا گفت: با توجه به کمبود دارو در استان، تلاش کردیم که ابتدا گروه های پر ریسک مانند مادران باردار و کودکان زیر دو سال را تامین کنیم، تا زمانی که دارو های جدید برسد.

عارف نیا گفت: دارو و واکسن های مورد نیاز برای درمان این بیماری باید برای کسانی تامین شود که لازم است و نه برای تمام مردم و تمام کسانی که آنفلوانزا گرفته اند.

وی ادامه داد: تمامی اطلاعات بیماران تحت مراقبت در نرم افزار مخصوصی ثبت می شود تا قابلیت تجزیه و تحلیل برای ما امکان پذیر باشد و تا کنون از این ۱۰۳ مورد مریض بستری شده، ۸۸ مورد نمونه گیری انجام شده است که ۱۳ مورد آن جواب مثبت داشته است و در پی آن یک نفر فوتی بر اثر این بیماری، ثبت شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت: بهترین شیوه مراقبت از اکثر آنفلوانزا، استراحت در منزل است که باید با نوشیدن مایعات، کنترل تب و عدم استفاده از آنتی بیوتیک ها در طول دوره درمان، همراه باشد.

وی با تاکید بر این نکته که نباید آنفلوانزا را با سرماخوردگی اشتباه گرفت، ادامه داد: سرماخوردگی به صورت تدریجی و با عطسه و آبریزش، شروع می شود در حالی که آنفلوانزا به صورت ناگهانی و با تب و بدن درد، خود را نشان می دهد و تنها افرادی که دچار آنفلوانزای حاد هستند باید از دارو استفاده کنند.

وی در مورد مدت زمان شیوع آنفلوانزا، گفت: معمولا ما شاهد دو اپیدمی، یکی در پاییز و دیگری در زمستان هستیم.

عارف نیا ادامه داد: بهترین پیشگیری از این بیماری، واکسیناسیون است که معمولا توصیه می شود که دو هفته قبل از شروع اپیدمی، واکسن زده شود، که موجب عدم ابتلا و یا کاهش علایم بیماری در فرد می شود.

وی در مورد نکات بهداشتی نیز گفت: مردم تلاش کنند که در هنگام عطسه جلوی دهان خود را بگیرند، در عیادت ها از نزدیکی به مریض خودداری کنند، از دست دادن و روبوسی های مرسوم، پرهیز کنند و همچنین خانواده ها دقت کنند که در صورت مشاهده آنفلوانزا در در فرزندانشان، سه الی پنج روز آنها را از مراجعه به مدرسه منع کنند و از پزشک های عمومی، گواهی استعلاجی دریافت کنند.

معاون دانشگاه عوم پزشکی گلستان با رد شایعه ارتباط این آنفلولانزای شایع شده با سفر های اربغین حسینی، گفت: بیماری های گزارش شده کاملا فصلی بوده است.

عارف نیا گفت: بر اساس امکانات بیمارستان های استان، نیازی ب مراجعه به بیمارستان شهر های بزرگ تر وجود ندارد و در صورت نیاز، خود بیمارستان اقدام به انتقال بیمار می کند.