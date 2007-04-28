نمایشگاه شاهنامه فردوسی در داغستان روسیه برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه توسط مرکز ایرانشناسی دانشگاه دولتی داغستان با همکاری کتابخانه ملی جمهوری داغستان در سالن نمایش این کتابخانه برپا شده است.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، مدیر مرکز ایران شناسی دانشگاه دولتی داغستان، از شاهنامه به عنوان اثر بزرگ ادبیات جهان یاد کرد و گفت: شاهنامه فردوسی نه فقط بر ادبیات ایران و خاور بلکه بر ادبیات روس و غرب نیز تاثیر گذاشته است.

در ادامه مراسم، پروفسور "محمد نوری عثمانوف" شاهنامه شناس روس با گرامیداشت نام و خاطره فردوسی، شاهنامه فردوسی را بهترین نمونه حماسه در جهان دانست که دارای وزن و آهنگ حماسه‌ای می‌باشد و اشعار آن مملو از عبارات و تشبیهات زیبا و دلپسند است.

"محمد آمایف" معاون علمی رئیس دانشگاه دولتی داغستان نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه گفت: امیدواریم که برگزاری نمایشگاه ها و همایش‌هایی که توسط مرکز ایران شناسی دانشگاه داغستان با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در روسیه برپا می‌شود به تحکیم روابط ایران و روسیه کمک کند.

در نمایشگاه شاهنامه فردوسی، ‪ ۶۰اثر مینیاتوری با مضامین شاهنامه‌ای در معرض نمایش قرار گرفته است. علاوه بر آن ‪ ۴۰کتاب شاهنامه چاپ ایران و روسیه از جمله نسخه‌های خطی این کتاب حماسی در نمایشگاه قرار گرفته است. نمایشگاه شاهنامه فردوسی تا یازده اردیبهشت ماه دایر خواهد بود.

