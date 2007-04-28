پایین بودن نرخ قتل در تهران نشان از امنیت است / سال 85 سال موفقیت در کشف جرم بود

سرهنگ علی تواضعی پیرامون دستاورد اداره کل مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 85 ، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر بیان داشت : در سال گذشته برای نخستین بار در 15 سال کنونی آمار وقوع قتل کاهش یافت .

مدیرکل مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا توضیح داد : بیشترین کشف قتل در 15 سال اخیر نیز مربوط به سال 1385 با کشف بیش از 76 درصد از قتل های انجام شده است .

تواضعی در ادامه گفت : با تلاش های انجام شده و آگاهی دهی ها به مردم توسط رسانه ها، میزان جرم ارتکابی از سوی مسافربرنماها نیز در پایان سال گذشته 3 درصد کاهش وقوع داشت .

وی افزود : خوشبختانه در استفاده بانوان از ناوگان حمل و نقل رسمی کشور ، توفیق هایی بدست آمده که با توجه جدی این گروه از جامعه ، می توان از میزان وقوع جرم های زیر پوشش مسافربر بیشتر کاست .

این مقام پلیس آگاهی متذکر شد : ساماندهی مسافربرها از جهت های گوناگون مورد توجه است ؛ زیرا وسایل حمل و نقل عمومی به سبب اهرم های کنترلی متعددی که دارند ، محل امنی برای جابجایی شهروندان به شمار می روند .

در ابتدای سال گذشته ، 20 درصد از ارتکاب به جرم آزار و اذیت های جنسی مسافران ، توسط مسافربرنماها صورت گرفته بود .

مدیرکل مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد : در بحث چاقوهای نامتعارف نیز با توجه ویژه ای که (از طریق رسانه ها) برای شهروندان پدید آمد ، موارد استفاده از آن در جرم های مرتبط مانند درگیری های خیابانی ، کاهش یافت .

حمل سلاح سرد و بکاربردن آن در درگیری ها ، موجب به وقوع پیوستن بیش از 40 درصد از قتل ها در سال 85 شد .

وی افزود : هم اکنون نرخ وقوع قتل در نقطه های دور کشور 2/3 و در تهران 3/2 از هر یکصد هزار نفر است که میزان کم این نرخ در پایتخت ، نشان از حاکم بودن امنیت دارد .

تواضعی تصریح کرد : اولویت کاری سال 1386 اداره کل مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا ، مبارزه با جرم های خشن است .

وی در تشریح این گونه از جرم ها ، بیان داشت : جرم های خشن با اذیت و آزار قربانی همراه هستند و پلیس آگاهی به منظور سازماندهی نظم عمومی ، درپی برخورد جدی با مرتکبان این گونه از جرم هاست .

مدیرکل مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا در ادامه از شهروندان خواست تا هرگاه جرمی بر روی آنها ارتکاب یافت ، آن را به پلیس آکاهی اطلاع دهند و گفت : پلیس آگاهی کشور در سال گذشته توانسته است 83 درصد از تجاوز به عنف های اطلاعه داده شده را کشف کند .

مدیرکل مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا توضیح داد : دستگیری ها و کشف های پلیس آگاهی ، حاکی از آن است که در جرم های تجاوز به عنف و آزار جنسی ، قالباً بزهکاران دسته جمعی قربانیان خود را مورد اذیت قرار می دهند . روایط پنهان و دوستی های خیابانی ، عامل بیش از 40 درصد از اذیت و آزار زنان در سال 1385 بوده است .

تواضعی ادامه داد : شهروندان بلافاصله پس از وقوع جرم ، حتماً مراتب را به پلیس اطلاع دهند و مطمئن باشند که اطلاعات آنها کاملاً پنهان می ماند ؛ زیرا رسیدگی به جرم های مرتبط با حیثیت اخلاقی افراد به دستور فرمانده نیروی انتظامی ، به شکل متمرکز در پلیس آگاهی انجام می شود .

وی متذکر شد : استفاده از افسران تحقیق زن نیز گامی دیگر در راستای پیشگیری از گسترش تبعات این گونه جرم ها برای قربانیان آن است .