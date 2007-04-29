خراسان رضوی مقام نخست تولید گوشت قرمز کشور را دارد

دکتر محمد اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌٨٤ میلیارد تومان نقدینگی در سال گذشته در سه بخش تولید گوشت قرمز ، نقدینگی مرغداران و تولید شیر وجود داشت که با جذب ‌٨٦ میلیارد تومان اعتبارات استانی توانستیم بنگاه های کوچک زودبازده در این صنعت را به سرعت راه اندازی کنیم و افراد دارای پروانه نیز از این اعتبارات بهره‌مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در زمینه حمایت های دولت در زمینه صنایع دامی اظهار داشت : اولویت برنامه های خود را به مناطق دوردست اختصاص داده ایم زیرا حق آنهاست و خصوص سایر نقاط استان با وجود دام زیاد و پیک مصرف که باعث ایجاد مشکل در دامداری ا شده بود بالغ بر ‌٣٥ هزار تن حواله برای واحدهای دامداری داده شد که از این میزان ‌٢٤ هزار تن در استان توزیع شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی به تامین مواد اولیه دامداری هایی استان اشاره و خاطرنشان کرد : تاکنون‌٥٠٠ هزار تن علوفه با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شده است که از این مقدار ‌١٣٠ هزار تن جو، ‌٩٠ هزار تن ذرت، ‌٢٦٠ هزار تن کنسانتره و ‌٢٠ هزار تن سبوس خام است که از ‌٩٠ هزار تن سبوس، ‌٧٠ هزار تن آن در قالب کنسانتره و ‌٢٠ هزار تن آن در قالب سبوس است .

