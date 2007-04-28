کره جنوبی حل مناقشه مربوط به بانک ماکائو را به عهده می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات کره جنوبی که در حال دیدار از چین به سر می برد؛ دراین باره گفت : در گفتگوهای شش جانبه با کره شمالی ، شرکت کنندگان این گزینه را برسی کرده و بر اساس آن قرار شد که کره جنوبی به منظور پیشبرد روند مذاکرات مربوط یه خلع سلاح هسته ای، در این مورد تلاش کند.

بر اساس این سناریو، شرکت مدیریت دارایی کره جنوبی(کام کو)، قرار است برای حل مسئله دارایی های بانک دلتای آسیا (بی دی ای)، که کره شمالی ادامه مذاکرات هسته ای را منوط به حل آن کرده بود، اقدام کند.

مناقشه بر سر حسابهای بانکی کره شمالی که بر اثر فشار آمریکا در بانک( BDA) ماکائو مسدود شده بود؛ هرگونه پیشرفت در مذاکرات شش جانبه 13 فوریه را با شکست روبرو کرده است.

کره شمالی که اکتبر گذشته بمب اتمی خود را آزمایش کرد؛ توقف فعالیت راکتور هسته ای خود را به آزاد شدن دارایی های بلوکه شده اش در بانک ماکائو که 25 میلیون دلار است؛ مشروط کرده است..

کره شمالی در ماه فوریه موافقت کرد که راکتور یونگ بیون را - که تنها راکتور این کشور است - تا روز شنبه ( 25 فروردین ماه) ببندد و در مقابل، آمریکا نیز موافقت کرد که اولین محموله انرژی خود را به این کشور ارسال کند، اما پس از آنکه ایالات متحده از آزاد سازی 25 میلیون دلار پول مسدود شده کره شمالی در بانک دلتای آسیای ماکائو تعلل کرد؛ پیونگ یانگ نیز اعلام کرد که در ضرب الاجل تعیین شده قادر به تعطیلی راکتور خود نیست.

روز شنبه 25 فروردین آخرین ضرب الاجل کره شمالی برای تعطیلی این راکتور به پایان رسید.