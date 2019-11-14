مشکلات پنهانی داریم/ برای بردن گل گهر باید تصمیم خوب بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل گل‌گهر، ضمن تبریک ولادت حضرت محمد (ص) اظهار کرد: بازی خیلی مهمی را در پیش داریم، برای بردن در این بازی انگیزه بالایی داریم. از آن سو، با توجه به اینکه گل‌گهر مربی جدیدی را در اختیار دارد و جلالی کار را به دست گرفته، انگیزه بالاتری دارند تا از انتهای جدول جدا شوند.

وی افزود: مقابل تیم پرتلاش و دونده گل گهر امیدوارم در امر گلزنی موفق باشیم‌. فردا فکر می کنم گل‌گهر فشرده بازی کند و باید تصمیمات خوبی در حمله بگیریم تا با ۳ امتیاز در کنار هواداران خوب‌مان پیروز شویم.

گل محمدی گفت: مطمئنم هواداران از ما در بازی حساس فردا حمایت خواهندکرد. با حمایت هواداران می‌توانیم به سه امتیاز خانگی دست یابیم‌.

سرمربی شهرخودرو گفت: علت اصلی استرس ما فکر می‌کنم به دلیل گلزنی دیرهنگام است. متاسفانه مشکلات مالی و امکاناتی داریم. از مسئولین شهری، استانی و باشگاه تقاضا دارم هرچه سریعتر این مسائل را حل کنند. مشکلات پنهانی داریم که نمی‌خواهم اینجا باز کنم. امیدوارم شرایط تیم به شکلی باشد که بتوانیم به بهترین شکل ممکن، نتایج خوب‌مان را استمرار بخشیم.

وی در خصوص غایبان تیمش گفت: زامهران در اردوی تیم ملی امید است، آقاجانپور مصدوم است و چوچو را برای بازی فردا و تراکتور به خاطر فیفادی نداریم.

سرمربی شهرخودرو گفت: امیدوارم بازیکنان تازه‌وارد تیم به خوبی به تلاش ادامه دهند. باید تک‌تک بازیکنانم به اعتماد به نفس برسند، باید بدانند که ما به آنها ایمان داریم‌ و فرصت کافی در اختیارشان خواهدبود تا بهترین عملکرد را داشته‌باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرخودرو مشهد ساعت ۱۵:۴۵ فردا جمعه دیدار معوقه هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال را مقابل گل گهر سیرجان برگزار می کند.