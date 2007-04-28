استقلال اهواز برای یک امتیاز بازی می کرد / هنوز هم می توانیم قهرمان شویم

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی استقلال تهران - استقلال اهواز با توجه به نزدیکی رقابت در صدر جدول بسیار حساس شده بود. ما باوجود بازی نه چندان رضایت بخش در نیمه اول شروع خوبی در نیمه دوم داشتیم و پرتعداد حمله می کردیم که روی یک ضد حمله دروازه مان باز شد.

وی ادامه داد: برای ما این نتیجه باور کردنی نبود و با اینکه یک بازیکن کمتر داشتیم بر حملات خود افزودیم و در نهایت موفق به زدن گل تساوی شدیم. البته اگر قدری با دقت تر عمل می کردیم می توانستیم حتی بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

یوسفی استقلال اهواز را یکی از بهترین تیم های لیگ برترخواند و گفت: این تیم توانایی زیادی دارد که به چنین جایگاهی در جدول رده بندی رسیده است. با این حال دربازی با تیم ما و مقابل 80 هزار تماشاگر به حداقل نتیجه راضی بود و در نهایت به این هدف رسید.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص عملکرد خود دراین بازی گفت: من چندان خوب بازی نکردم و سرحال نبودم که این مسئله بی ارتباط با آسیب دیدگی ام درهفته گذشته نبود. تا پیش ازآغاز مسابقه مشخص نبود بازی می کنم یا خیر.به هرحال با خواست کادر فنی وارد زمین شدم و سعی کردم در حد توانم برای استقلال بازی کنم.

وی تصریح کرد: کار ما برای رسیدن به قهرمانی سخت شده است. استقلال اهواز یک بازی عقب افتاده دارد که همین یک بازی برای این تیم در مقایسه با دیگر تیم های مدعی یک حسن محسوب می شود. با این حال امیدمان برای قهرمانی به هیچ وجه کم رنگ نشده و می توانیم با پیروزی در 3 بازی آخر عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم.