به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مردانی عصر پنجشنبه در جمع هنرمندان بسیجی با اشاره به در پیش بودن هفته بسیج اظهار داشت: بسیج از متن جامعه برخواسته و پشتوانه بزرگ مردمی برای کشور برای پیشبرد اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف است.

وی افزود: در تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی همواره دشمنان تلاش کرده اند به شیوه های گوناگون در راه پیشرفت ایران سنگ اندازی کنند و موجب ناامیدی و جدایی مردم از انقلاب شوند که با حضور همیشگی مردم موفق نبوده اند.

مسئول بسیج هنرمندان استان بوشهر گفت: جنگ نرم از شیوه هایی است که سرمایه گزاری سنگینی از سوی دشمنان مردم و انقلاب به صورت ویژه بعد از دفاع مقدس با استفاده از ظرفیت های هنر پیگیری شده و راه موثر مقابله با آن بهره گیری از توانایی های هنرمندان متعهد و بسیجی است.

مردانی با اشاره به کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر، خاطرنشان کرد: این رویداد مهم در بخش های گوناگون از جمله هنری برگزار می شود و یکی از فعالیت های هنری کنگره مسابقه داستان نویسی، داستانک و داستان کوتاه است.

وی تاکید کرد: شناخت و شناساندن استعدادهای هنری گمنام و مهیا کردن فرصتی برای تراوش قلم های متعهد اهالی قلم بومی و صاحب نام از جمله اهداف مسابقه داستان نویسی، داستانک و داستان کوتاه است که با همکاری سازمان بسیج هنرمندان، حوزه هنری استان بوشهر و کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان برگزار می گردد.

مسئول بسیج هنرمندان استان در خصوص شرایط این مسابقه، گفت: داستانها باید با فضای بومی و محلی درباره زندگی شهداء دفاع مقدس و شهدای مدافعان حرم باشد و مسابقه شامل داستانک (۲۰۰ تا ۷۰۰ کلمه ) و داستان کوتاه ( ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه ) است.

مردانی یادآور شد: هر نویسنده مجاز است در هر بخش دو داستان را ارسال کند و داستان‌ها باید تایپ شده در محیط ورد و با فونت نازنین ۱۴ باشد و ارسال متن داستان به همراه نام نویسنده، شماره ملی، شهرستان و شماره تماس الزامی است.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال تا پایان ۵ آذر هم زمان با تشکیل بسیج است، افزود: شرکت در مسابقه محدودیت سنی ندارد و نویسندگان می توانند در مسابقه شرکت کرده و مسئولین برگزاری مجاز به چاپ آثار منتخبین در قالب کتاب و یا دیگر جراید کشور خواهند بود.

علاقمندان می توانند آثار خود را دبیرخانه این رویداد در بوشهر، خیابان جانبازان، کوچه لاله ۲۳، سازمان بسیج هنرمندان یا رایانامه dastan.basij۹۸@gmail.com ارسال کنند و شماره تماس ۰۷۷۳۳۵۶۴۸۰۷ برای ارتباط با دبیرخانه در نظر گرفته شده است.