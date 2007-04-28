14 هزار نفر در سال 85 از بیمه مشاغل آزاد استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری گفت: افرادی که می توانند از مزایای مندرج در آئین نامه بیمه حرف و مشاغل آزاد برخوردار گردند که به لحاظ نوع کاری که انجام می دهند کارفرمای صنفی واحدهای صنفی تلقی شده و به عبارتی دارای مجوز کسب معتبر باشند و یا خود به تنهایی خویش فرما باشند، همچون رانندگان آژانس های کرایه اتومبیل به راننده تعلق دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ادامه داد: حقوقی که برای این افراد در نظر گرفته می شود و مبنای کسر حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه است و بنا به میل فرد متقاضی تعیین می گردد در مواردی که فرد متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد در این حالت متوسط آخرین حقوق دریافتی او در یک سال ملاک قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: نرخ حق بیمه در صاحبان حرف و مشاغل آزاد 21 درصد است که 3 درصد توسط دولت تامین می گردد و 18 درصد توسط فرد متقاضی هر سه ماه یک بار و در ابتدای سه ماه پرداخت می گردد و چنانچه در فاصله سه ماه پرداخت نگردد قرارداد باطل خواهد شد. البته در صورت استفاده ازخدمات درمانی، می بایستی به ازای هر دفترچه تامین درمان مبلغی به عنوان سرانه درمان پرداخت شود.